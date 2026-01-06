اسدی: تمامی محورهای اصلی و روستایی دیواندره بازگشایی شد

طالب اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش برف در مناطق مختلف شهرستان دیواندره، نیروهای راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای این شهرستان با حضور به‌موقع در محورهای مواصلاتی، عملیات برف‌روبی را به‌صورت گسترده آغاز کردند.

وی افزود: در همین راستا، راهداران پرتلاش دیواندره با انجام عملیات برف‌روبی در راه‌های روستایی نرگسله و دره‌گاوان واقع در بخش مرکزی، موفق شدند تردد ایمن را در این مسیرها برقرار کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دیواندره تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری، هم‌اکنون تمامی راه‌های اصلی، فرعی و روستایی شهرستان دیواندره بازگشایی شده و تردد در آن‌ها جریان دارد.