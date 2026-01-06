به گزارش خبرنگار مهر، شورای اجماع نیروهای انقلاب خراسان شمالی در بیانیه‌ای اغتشاشات و مداخلات خارجی را محکوم کردند.

متن بیانیه بدین شرح است،

بسم الله الرحمن الرحیم

شورای اجماع نیروهای انقلاب خراسان شمالی، هرگونه اقدام مداخله‌جویانه و فشار بیگانگان بر امور داخلی جمهوری اسلامی ایران را که آشکارا ناقض اصول مسلم حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی کشور است، به شدت محکوم می‌نماید.

بخشی از دشواری‌های موجود، بی‌تردید پیامد

تحریم‌های ناعادلانه و یکجانبه‌ای است که دشمنان این ملت تحمیل کرده‌اند.

ملت فهیم ایران با اتکا به هوشیاری تاریخی خود که ریشه در مظلومیت‌ها و مقاومت‌های گذشته دارد، به نیکی آگاه است که مقصود نهایی قدرت‌های خارجی، تأمین منافع خود به بهای به خطر انداختن امنیت، پیشرفت و هویت ملی ایران اسلامی است.

این شورا، ضمن پاسداشت حق قانونی ابراز نظر و اعتراض در چارچوب نظام، بر اساس تأکیدات مکرّر و حکیمانه‌ی مقام معظم رهبری مبنی بر «جدا بودن حساب معترضین از اغتشاشگران»، از تمامی اقشار ملت ایران می‌خواهد تا با وحدت کلمه و بینشی عمیق، خطّی روشن و نفوذناپذیر میان صفوف یکپارچه‌ی مردم و جبهه‌ی استکبار جهانی ترسیم کنند.

تشخیص و تفکیک دقیق اقشار معترض و دغدغه‌مند از عناصر اغتشاش‌گر و وابسته که دشمنانی آشکار برای اخلاق، انسانیت و منافع ایران‌زمین محسوب می‌شوند، یک وظیفه‌ی ملی و ضرورتی انکارناپذیر است.

چنین بصیرتی، استحکام‌بخش دیواری بلند در برابر توطئه‌های بیگانگان برای ایجاد تفرقه و ناامنی خواهد بود

راه برون‌رفت از چالش‌های داخلی، به‌کارگیری خرد جمعی و گفت‌وگوی سازنده در داخل کشور، در ذیل قانون اساسی و با تمسّک به رهنمودهای ولایت فقیه استوار است.

شورای اجماع نیروهای انقلاب خراسان شمالی، حراست از استقلال، تمامیت ارضی و منافع عالی ملت ایران را مسئولیتی بزرگ برای خود می‌داند و بار دیگر تأکید می‌کند که در صف مقدم دفاع از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی در مقابل هرگونه دسایس و دخالت‌های خارجی ایستاده است.

وحدت ملی و پیوند ناگسستنی مردم با نظام اسلامی، تضمین‌کننده‌ی شکست توطئه‌های دشمنان و ترسیم‌گر مسیر پیشرفت، عزت و سربلندی ایران اسلامی است.

شورای اجماع نیروهای انقلاب خراسان شمالی - ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴