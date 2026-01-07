به گزارش خبرنگار مهر سردار حسینعلی یوسفعلی‌زاده، صبح چهار شنبه در مراسم گرامیداشت شهادت حاج قاسم سلیمانی که در مصلی امام خمینی بجنورد برگزار شد با تأکید بر بصیرت و آگاهی ملت ایران گفت: مردم ایران ثابت کرده‌اند گوش به دشمن نمی‌دهند و تحت تأثیر سخنان بدخواهان قرار نمی‌گیرند.

وی اظهار کرد: خدا را شاکریم که پس از مدت‌ها توفیق حضور در کنار پیشکسوتان صمیمی و بزرگان عزیز، به‌ویژه استاد ارجمند حاج‌آقای نوری، فرمانده محترم استان و مسئولان سیاسی و اجرایی فراهم شد.

سردار یوسفعلی‌زاده با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر فشارها و جنگ روانی دشمنان افزود: ملت ایران، به‌ویژه مردم خراسان بزرگ و خراسان شمالی، در طول سال‌های مختلف نشان داده‌اند که سخن خیرخواه را از خیرخواهان می‌شنوند، نه از بدخواهان. مردم ما بصیر، شجاع و همواره در میدان بوده و هستند.

وی با یادآوری تجربه‌های تاریخی از دوران مشروطه تا انقلاب اسلامی تصریح کرد: کسانی که امروز در خارج از کشور یا در قالب گروهک‌ها و با حمایت بیگانگان سخن می‌گویند، خیر این ملت را نمی‌خواهند و ملت ایران این حقیقت را در ده‌ها میدان به‌خوبی تشخیص داده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی با اشاره به سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی در مهرماه ۱۳۹۱ گفت: یکی از افتخارآمیزترین خاطرات ما، میزبانی شایسته مردم خراسان شمالی از نایب برحق امام زمان (عج) بود؛ حضوری که در دل‌های مردم ماندگار شد و صحنه‌هایی بی‌بدیل از وفاداری و ولایت‌مداری رقم خورد.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در شرایط کنونی بیان کرد: مطالبات و مشکلات اقتصادی وجود دارد و همه مسئولان وظیفه دارند برای رفع آن تلاش کنند، اما نباید اجازه داد دشمنان کینه‌توز از این مطالبات سوءاستفاده کنند.

یوسف‌علیزاده گفت: باید دست جوانان و نوجوانان را گرفت و با تکیه بر تجربه‌های گذشته، با اقتدار از این مقطع نیز عبور کرد و انقلاب اسلامی همچنان امید ملت‌های آزاده و مستضعفان جهان است و این پرچم به دست رهبر حکیم انقلاب برافراشته خواهد ماند.