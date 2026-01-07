  1. استانها
یوسفعلی‌زاده: ملت ایران گوش به سخنان دشمن نمی‌دهد

بجنورد- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: مردم ایران با بصیرت و آگاهی، همواره سخن خیرخواهان را می‌شنوند و تحت تأثیر جنگ روانی و القای دشمنان قرار نمی‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر سردار حسینعلی یوسفعلی‌زاده، صبح چهار شنبه در مراسم گرامیداشت شهادت حاج قاسم سلیمانی که در مصلی امام خمینی بجنورد برگزار شد با تأکید بر بصیرت و آگاهی ملت ایران گفت: مردم ایران ثابت کرده‌اند گوش به دشمن نمی‌دهند و تحت تأثیر سخنان بدخواهان قرار نمی‌گیرند.

وی اظهار کرد: خدا را شاکریم که پس از مدت‌ها توفیق حضور در کنار پیشکسوتان صمیمی و بزرگان عزیز، به‌ویژه استاد ارجمند حاج‌آقای نوری، فرمانده محترم استان و مسئولان سیاسی و اجرایی فراهم شد.
سردار یوسفعلی‌زاده با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر فشارها و جنگ روانی دشمنان افزود: ملت ایران، به‌ویژه مردم خراسان بزرگ و خراسان شمالی، در طول سال‌های مختلف نشان داده‌اند که سخن خیرخواه را از خیرخواهان می‌شنوند، نه از بدخواهان. مردم ما بصیر، شجاع و همواره در میدان بوده و هستند.
وی با یادآوری تجربه‌های تاریخی از دوران مشروطه تا انقلاب اسلامی تصریح کرد: کسانی که امروز در خارج از کشور یا در قالب گروهک‌ها و با حمایت بیگانگان سخن می‌گویند، خیر این ملت را نمی‌خواهند و ملت ایران این حقیقت را در ده‌ها میدان به‌خوبی تشخیص داده است.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی با اشاره به سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی در مهرماه ۱۳۹۱ گفت: یکی از افتخارآمیزترین خاطرات ما، میزبانی شایسته مردم خراسان شمالی از نایب برحق امام زمان (عج) بود؛ حضوری که در دل‌های مردم ماندگار شد و صحنه‌هایی بی‌بدیل از وفاداری و ولایت‌مداری رقم خورد.
وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در شرایط کنونی بیان کرد: مطالبات و مشکلات اقتصادی وجود دارد و همه مسئولان وظیفه دارند برای رفع آن تلاش کنند، اما نباید اجازه داد دشمنان کینه‌توز از این مطالبات سوءاستفاده کنند.
یوسف‌علیزاده گفت: باید دست جوانان و نوجوانان را گرفت و با تکیه بر تجربه‌های گذشته، با اقتدار از این مقطع نیز عبور کرد و انقلاب اسلامی همچنان امید ملت‌های آزاده و مستضعفان جهان است و این پرچم به دست رهبر حکیم انقلاب برافراشته خواهد ماند.
