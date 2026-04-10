دادستان آستارا: ترکیب میدان و خیابان عامل اقتدار در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن بیگی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان آستارا، ضمن یادبود و تجدید بیعت با رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر ضرورت بصیرت و همدلی حول محور ولایت فقیه تاکید و اظهار کرد: حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای یادگار صدیق رهبر شهیدمان هستند و ما با تکیه بر اتحاد و بصیرت، مسیر پیشرفت و تعالی کشور را با گام‌هایی استوارتر در حمایت از رهبری ادامه خواهیم داد.

دادستان آستارا با اشاره به سالروز شهادت شهید صیاد شیرازی، وی را خار چشم منافقان توصیف کرد و افزود: دشمن هرگز توان دیدن مردان پاک خدا را ندارد؛ چرا که سیمای فرماندهانی چون شهید صیاد، یادآور فرماندهان صدر اسلام است.

وی با اشاره به ماهیت ابدی نبرد حق علیه باطل، تصریح کرد که در این روزهای حساس، بار مهم فرماندهی خیابان بر دوش مردم است و با ظهور حضرت صاحب‌الزمان (عج)، پیروزی نهایی متعلق به حق خواهد بود.

توطئه دشمن برای تبدیل اعتراض به اغتشاش ناکام ماند

حسن بیگی در بخش مهمی از سخنان خود به تحلیل اقدامات دشمن در داخل کشور پرداخت و با اشاره به تلاش‌ها برای سوق دادن اعتراضات مردم به سمت آشوب، هشدار داد: آتش زدن اموال عمومی و تعرض به نیروهای نظامی، هرگز تعریف اعتراض نیست.

وی افزود: دشمن با سوءاستفاده از موج اعتراضات و ارسال سلاح به دست عوامل آشوب، درصدد رسیدن به اهداف شوم خود بود؛ اما با بصیرت، آگاهی و میهن‌پرستی ملت، بار دیگر سیلی محکمی از سوی ایران دریافت کرد.

دادستان آستارا با تبیین عوامل قدرت کشور، تأکید کرد که اقتدار امروز ایران بر پایه سه رکن اصلی یعنی نیروهای مسلح مقتدر، رهبر شهید انقلاب و مردم استوار است.

وی خاطرنشان کرد: ترکیب قدرت "میدان" و "خیابان" نشان‌دهنده معنای واقعی ایستادگی در برابر دشمن است.

حسن بیگی در پایان با اشاره به شهادت رهبر شهید، سید علی حسینی خامنه‌ای، وی را «مقتدر مظلوم» نامید و اظهار داشت: رهبر شهید تا آخرین لحظه عمر گرانبهای خود در حال اداره امور کشور بودند و شهادت ایششان به دست سفاکان تاریخ، برگ زرینی در زندگی ایشان و پاداشی برای یک عمر مجاهدت بود.

وی در جمع نمازگزاران با تاکید بر اینکه بزرگترین قدرت الهی در این کشور، قدرت ملی و مردمی است، افزود: هیچ قدرتی بالاتر از حضور، ایستادگی، فداکاری و اتحاد مردم ایران نیست؛ ویژگی مردمی که در عین صلابت در برابر دشمن، میان خود رحمانند، در رفتارشان همواره قابل لمس است.