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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۱

رئیس دادگستری آستارا: رسانه‌ها باید در جنگ روایت‌ها هوشمندانه عمل کنند

رئیس دادگستری آستارا: رسانه‌ها باید در جنگ روایت‌ها هوشمندانه عمل کنند

آستارا- رئیس دادگستری آستارا با تأکید بر نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در جامعه گفت: رسانه‌ها باید در جنگ روایت‌ها هوشمندانه عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جاذب عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در آستانه روز خبرنگار با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها، رعایت قانون، بی‌طرفی، انتشار اخبار موثق و مطالبه‌گری در حوزه حقوق عامه را از مهم‌ترین مسئولیت‌های خبرنگاران عنوان کرد.

رئیس دادگستری آستارا گفت: دغدغه‌های اجتماعی خبرنگاران در بسیاری از موارد همان مطالبات حقوق عامه است و رسانه‌ها می‌توانند در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان نقش مؤثری داشته باشند.

هم‌صدایی رسانه‌ها مطالبه‌گری عمومی را تقویت می‌کند

جواد حسن‌بیگی نیز در این نشست با پررنگ‌تر کردن نقش رسانه‌ها، خبرنگاران را «زبان گویای مردم» خواند و بر ضرورت حفظ امانت‌داری، شفافیت، هم‌صدایی رسانه‌ها در پیگیری مطالبات عمومی و حمایت از رسانه‌های حرفه‌ای تأکید کرد.

دادستان آستارا افزود: در جنگ روایت‌ها، روایت صحیح، دقیق و به‌موقع واقعیت‌ها مسئولیتی مهم بر عهده اصحاب رسانه است و تقویت رسانه‌های اثرگذار موجب افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود ارتباط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.

در پایان این نشست، از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان آستارا تجلیل شد.

کد مطلب 6907725

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