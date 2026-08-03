به گزارش خبرنگار مهر، عباس جاذب عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در آستانه روز خبرنگار با تأکید بر نقش راهبردی رسانهها در جنگ روایتها، رعایت قانون، بیطرفی، انتشار اخبار موثق و مطالبهگری در حوزه حقوق عامه را از مهمترین مسئولیتهای خبرنگاران عنوان کرد.
رئیس دادگستری آستارا گفت: دغدغههای اجتماعی خبرنگاران در بسیاری از موارد همان مطالبات حقوق عامه است و رسانهها میتوانند در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان نقش مؤثری داشته باشند.
همصدایی رسانهها مطالبهگری عمومی را تقویت میکند
جواد حسنبیگی نیز در این نشست با پررنگتر کردن نقش رسانهها، خبرنگاران را «زبان گویای مردم» خواند و بر ضرورت حفظ امانتداری، شفافیت، همصدایی رسانهها در پیگیری مطالبات عمومی و حمایت از رسانههای حرفهای تأکید کرد.
دادستان آستارا افزود: در جنگ روایتها، روایت صحیح، دقیق و بهموقع واقعیتها مسئولیتی مهم بر عهده اصحاب رسانه است و تقویت رسانههای اثرگذار موجب افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود ارتباط میان مردم و دستگاههای اجرایی خواهد شد.
در پایان این نشست، از خبرنگاران و فعالان رسانهای شهرستان آستارا تجلیل شد.
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