به گزارش خبرنگار مهر، عباس جاذب عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در آستانه روز خبرنگار با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها، رعایت قانون، بی‌طرفی، انتشار اخبار موثق و مطالبه‌گری در حوزه حقوق عامه را از مهم‌ترین مسئولیت‌های خبرنگاران عنوان کرد.

رئیس دادگستری آستارا گفت: دغدغه‌های اجتماعی خبرنگاران در بسیاری از موارد همان مطالبات حقوق عامه است و رسانه‌ها می‌توانند در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان نقش مؤثری داشته باشند.

هم‌صدایی رسانه‌ها مطالبه‌گری عمومی را تقویت می‌کند

جواد حسن‌بیگی نیز در این نشست با پررنگ‌تر کردن نقش رسانه‌ها، خبرنگاران را «زبان گویای مردم» خواند و بر ضرورت حفظ امانت‌داری، شفافیت، هم‌صدایی رسانه‌ها در پیگیری مطالبات عمومی و حمایت از رسانه‌های حرفه‌ای تأکید کرد.

دادستان آستارا افزود: در جنگ روایت‌ها، روایت صحیح، دقیق و به‌موقع واقعیت‌ها مسئولیتی مهم بر عهده اصحاب رسانه است و تقویت رسانه‌های اثرگذار موجب افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود ارتباط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.

در پایان این نشست، از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان آستارا تجلیل شد.