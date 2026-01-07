  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۴

باغ‌راه حضرت زهرا(س) میزبان شهروندان در جشن رنگ‌ها و ریشه‌ها

باغ‌راه حضرت زهرا(س) میزبان شهروندان در جشن رنگ‌ها و ریشه‌ها

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری جشنواره اقوام و خانواده اصیل ایرانی در باغ راه حضرت زهرا(س) در اعیاد ماه رجب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ناظم رضوی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به رویکرد جشنواره اقوام گفت: برپایی نمایشگاه سوغات و محصولات استان‌های مختلف کشور و نیز نمایش فرهنگ و سنن استان‌ها، اجرای برنامه‌های هنری و موسیقی بومی و ایجاد فضای نشاط اجتماعی از رویکردهای برگزاری جشنواره است.

وی با بیان اینکه ستاد گردشگری شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۸ در برپایی جشنواره مشارکت دارند، خاطرنشان کرد: این رویداد فرهنگی اجتماعی با محوریت تقویت هویت ملی، تحکیم نهاد خانواده و بازنمایی تنوع فرهنگی ایران اسلامی، از ۱۶ تا ۳۰ دی‌ماه از ساعت ۱۴ تا ۲۲ میزبان شهروندان خواهد بود.

ناظم رضوی با بیان اینکه محور باغ راه حضرت زهرا (س) به طول ۹.۵ کیلومتر در محدوده مناطق ۱۷ و ۱۸ قرار دارد از برنامه ریزی منسجم برای برپایی رویدادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی در این مناطق خبر داد و گفت: جشنواره اقوام و خانواده اصیل ایرانی در بزرگراه آیت‌الله سعیدی، بلوار ۴۵ متری زرند، حدفاصل خیابان تختی تا خیابان چهل‌ودو معصوم (ع) برگزار خواهد شد.

کد خبر 6716162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه