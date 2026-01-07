  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۰

ثبت ۷۱۴ مورد «سرخک» در کشور؛ اوج ابتلا در اردیبهشت

وزارت بهداشت، گزارشی از وضعیت ابتلا به سرخک و سرخجه در کشور را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا آذر، تعداد ۶۵۴۲ مورد علائم تب و بثورات «ماکولوپاپولار» در کشور، شناسایی و گزارش شده است. از این تعداد، ۷۱۴ مورد «سرخک» و ۱۴ مورد «سرخجه» به عنوان تأیید شده آزمایشگاهی، تشخیص داده شده است.

از نظر ملیت در موارد تأیید شده سرخک ۶۴۸ مورد ایرانی (۹۱ درصد)، ۶۲ مورد افغانی (۸.۷ درصد)، سه مورد پاکستانی (۰.۴ درصد) و یک مورد سایر بوده است.

بر اساس همین گزارش، ۳۴۱ مورد مونث (۴۸ درصد) و ۳۷۳ مورد مذکر (۵۲ درصد) بوده‌اند.

از موارد سرخجه، ۱۳ مورد ایرانی (۹۲ درصد) و یک مورد افغانی (۸ درصد) گزارش شده است.

موارد سرخک در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۴

۴۸ مورد فروردین

۷۱ مورد اردیبهشت

۵۱ مورد خرداد

۴۰ مورد تیر

۳۰ مورد مرداد

۱۷ مورد شهریور

۲۷ مورد مهر

۱۱ مورد آبان

۳۴ مورد آذر

کد خبر 6716221
حبیب احسنی پور

