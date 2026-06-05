به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصـــــر در سلسله نشست‌های یکشنبه های روش نشست «نقش مؤثر قرآن کریم در روش و فرآیند استنباط احکام فقهی» را برگزار می‌کند.

سید محمدعلی ایازی قرآن‌پژوه و استاد حوزه و دانشگاه به عنوان ارائه دهنده، محمد عندلیب همدانی استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم به عنوان ناقد و حجت‌الاسلام محمدکاظم حقّانی فضل مدیر دانشنامه فقه معاصر به عنوان دبیر علمی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت: ۱۰ الی ۱۱:۳۰ به نشانی قم، خیابان دورشهر (شهید فاطمی)، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود.

علاقه مندان به شرکت در این نشست به صورت غیر حضوری و مجازی نیز می‌توانند از طریق لینکhttps://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join در این جلسه شرکت کنند.