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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

قرآن پژوهی چگونه به استنباط احکام فقهی می‌انجامد؟

قرآن پژوهی چگونه به استنباط احکام فقهی می‌انجامد؟

نشست نقش موثر قرآن کریم در روش و فرآیند استنباط احکام فقهی یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصـــــر در سلسله نشست‌های یکشنبه های روش نشست «نقش مؤثر قرآن کریم در روش و فرآیند استنباط احکام فقهی» را برگزار می‌کند.

سید محمدعلی ایازی قرآن‌پژوه و استاد حوزه و دانشگاه به عنوان ارائه دهنده، محمد عندلیب همدانی استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم به عنوان ناقد و حجت‌الاسلام محمدکاظم حقّانی فضل مدیر دانشنامه فقه معاصر به عنوان دبیر علمی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت: ۱۰ الی ۱۱:۳۰ به نشانی قم، خیابان دورشهر (شهید فاطمی)، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود.

علاقه مندان به شرکت در این نشست به صورت غیر حضوری و مجازی نیز می‌توانند از طریق لینکhttps://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join در این جلسه شرکت کنند.

کد مطلب 6850770
سیده فاطمه سادات کیایی

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