موبایل تاشوی موتورولا معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، موبایل ریزر فولد یک نمایشگر خارجی ۶.۶ اینچی و یک نمایشگر اصلی انعطاف پذیر ۸.۱ اینچی دارد. این شرکت ابعاد دستگاه را مشخص نکرده اما ضخامت آن مشخص است.

طبق اطلاعات موجود موبایل مذکور از قلم «موتوپن اولترا» پشتیبانی می‌کند که اهمیت زیادی دارد. زیرا سامسونگ در موبایل زدفولد۷ این ویژگی را حذف کرد. موبایل‌های تاشو فعلی در واقع به عنوان تبلت نیز عمل می‌کنند و به همین دلیل پشتیبانی از قلم هوشمند نیز مورد استقبال قرار می‌گیرد.

سیستم دوربین موتورولا تاشو نیز قدرتمند و شامل یک حسگر ۵۰ مگاپیکسلی سونی، لنز اولتراواید ۵۰ مگاپیکسلی، لنز تله فوتو ۵۰ پیکسلی و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی برای نمایشگر خارجی و یک دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی برای نمایشگر داخلی است. همچنین دستگاه از قابلیت ضبط با فرمت دالبی ویژن نیز پشتیبانی می‌کند.

موبایل ریزر فولد در رنگ‌های آبی و سفید ارائه می‌شود. اطلاعات دیگری درباره ویژگی‌های داخلی آن و همچنین قیمت گذاری همچنان موجود نیست. موتورولا اعلام کرده مشخصات بیشتر موبایل در ماه‌های آینده به اشتراک گذاشته می‌شود.