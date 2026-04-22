تبلت ایسوس با رفرش ریت ۱۴۴۰ هرتز در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، دستگاه «ایسوس پد» لبه هایی بسیار نازک و یکسان دارد که سبب می شود ظاهری نوین داشته باشد. قاب دستگاه فلزی و اندکی خمیده است. پشت آن نیز به طور کامل مسطح است به همین دلیل در دست نگهداشتن آن راحت تر خواهد بود.

یک جزیره دوربین کوچک در گوشه بالا سمت چپ پشت تبلت وجود دارد که اندکی برآمده است. در این جزیره یک دوربین مجزا همراه فلش ال ای دی نصب شده است. طبق اطلاعات فاش شده «ایسوس پد» یک نمایشگر او ال ای دی دو لایه ای ۱۲.۲ اینچی با رفرش ریت ۱۴۴ هرتز و پشتیبانی از قابلیت «دالبی ویژن» دارد. این نمایشگر بزرگ و زیا با بلندگوهای مجهز به بلندگوهای «دالبی اتمز» و استریو است.

البته هنوز مشخص نیست این او ال ای دی دولایه همان محصولی باشد که در نمایشگر «تاندم او ال ای دی» اپل به کار می رود که فقط نام طرح آن تغییر کرده یا خیر. وزن «ایسوس پد» حدود ۵۲۳ گرم و ضخامت آن ۶.۵ میلیمتر است که نسبت به تبلتی با این اندازه بسیار نازک به حساب می آید. همچنین یک باتری ۹ هزارمیلی آمپرساعتی در تبلت به کار رفته است. قابلیت شارژ سریع دستگاه نیز تایید شده است.