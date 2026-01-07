  1. استانها
تجمع محدود اعتراضی در میدان لاله شهر الوند

الوند- تجمع محدود با محوریت اعتراض به گرانی‌ها در میدان لاله الوند بدون درگیری، با مدیریت نیروهای انتظامی، به‌صورت آرام پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی محدود از شهروندان الوند شب گذشته با هدف اعتراض به گرانی‌ها در میدان لاله این شهر تجمع کردند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، این تجمع در فضایی آرام آغاز شد اما در ادامه چند نفر با سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی مردم اقدام به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کردند.

این تجمع بدون ایجاد هرگونه درگیری و ناآرامی خاصی برگزار شد و با حضور و مدیریت نیروهای انتظامی و امنیتی، پس از مدتی تجمع‌کنندگان به صورت آرام پراکنده شدند.

گفتنی است وضعیت شهر در حال حاضر کاملاً عادی بوده و هیچ‌گونه مشکل امنیتی گزارش نشده است.

