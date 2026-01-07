تردد روان در محورهای شمالی البرز؛ ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان البرز در روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه، اظهار کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی و مسیرهای مواصلاتی استان فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی افزود: تردد در محور کرج–چالوس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت و همچنین محورهای هراز و فیروزکوه در مسیر رفت‌وبرگشت به‌صورت عادی و روان گزارش می‌شود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز ادامه داد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل پایانه کلانتری تا محدوده ساسانی و همچنین در آزادراه تهران–کرج–قزوین در محدوده گلدشت، ترافیک سنگین گزارش‌شده است.

باقرجوان خاطرنشان کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان البرز دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند و رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تردد ایمنی داشته باشند.