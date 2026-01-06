ترافیک سنگین در آزادراه کرج–تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان البرز، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی در حال حاضر محورهای شمالی و سایر راه‌های مواصلاتی استان فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی افزود: تردد در محور کرج–چالوس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت و همچنین محورهای هراز و فیروزکوه در مسیر رفت‌وبرگشت به‌صورت عادی و روان در جریان است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه کرج–تهران بیان کرد: در این محور، حدفاصل پایانه کلانتری تا ساسانی، ترافیک به‌صورت سنگین گزارش‌شده است.

باقرجوان در پایان خاطرنشان کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان البرز دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند و مشکلی ازنظر تردد در این محورها وجود ندارد.