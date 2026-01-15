  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

سفر «کارنی» به چین بعد از ۸ سال؛ کانادا از آمریکا دور می‌شود؟

سفر «کارنی» به چین بعد از ۸ سال؛ کانادا از آمریکا دور می‌شود؟

سفر نخست وزیر کانادا به چین بعد از هشت سال بیانگر تلاش این کشور برای کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا و نزدیک شدن به پکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز گذشته وارد پکن شد و قرار است امروز پنجشنبه نشست هایی با مقامات چینی برگزار کند.

این سفر چهار روزه کارنی به چین از این حیث حائز اهمیت است که روابط میان دو کشور در پی بازداشت یکی از مسئولان شرکت هوآوی چین در شهر ونکوور کانادا در سال ۲۰۱۸ به شدت متشنج شد. بازداشت این مسئول بنا به درخواست آمریکا صورت گرفت و در مقابل چین نیز ۲ شهروند کانادایی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد.

کارنی نخستین مقام بلند پایه کانادا است که طی هشت سال گذشته به چین سفر می کند.

تحلیلگران معتقدند به نظر می رسد کانادا در پی اقدامات خصمانه دولت ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه های گمرکی به دنبال کاهش وابستگی اقتصادی خود به بازار آمریکا است.

کد مطلب 6722203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      0 1
      پاسخ
      انشاالله که به جون هم بیوفتن تا ایران هم از دست اینا یک نفس راحت بکشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها