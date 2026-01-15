به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز گذشته وارد پکن شد و قرار است امروز پنجشنبه نشست هایی با مقامات چینی برگزار کند.

این سفر چهار روزه کارنی به چین از این حیث حائز اهمیت است که روابط میان دو کشور در پی بازداشت یکی از مسئولان شرکت هوآوی چین در شهر ونکوور کانادا در سال ۲۰۱۸ به شدت متشنج شد. بازداشت این مسئول بنا به درخواست آمریکا صورت گرفت و در مقابل چین نیز ۲ شهروند کانادایی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد.

کارنی نخستین مقام بلند پایه کانادا است که طی هشت سال گذشته به چین سفر می کند.

تحلیلگران معتقدند به نظر می رسد کانادا در پی اقدامات خصمانه دولت ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه های گمرکی به دنبال کاهش وابستگی اقتصادی خود به بازار آمریکا است.