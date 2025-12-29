شرکت متخلف ارزی در تبریز به جریمه ۸۵ میلیارد ریالی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز به پرونده تخلف ارزی یک شرکت وارداتی بابت ایفا نکردن به تعهد ارزی به مبلغ ۵۳ هزار و ۸۲۱ یورو به ارزش ریالی ۱۴ میلیارد و ۲۶۳ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام وارده را محرز دانسته شرکت متخلف را علاوه بر اعاده عین ارز به بانک شاکی و محرومیت از فعالیت تجاری به مدت یکسال، به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۵۲۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

حضرتی گفت: در این پرونده شعبه رسیدگی کننده همچنین مدیر عامل شرکت مزبور را به پرداخت ۵۷ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که مجموع جریمه صادره در این پرونده به ۸۵ میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال رسید.

وی اظهار داشت: پرونده این تخلف با شکایت بانک عامل به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.