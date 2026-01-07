به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه بازرس کل استان بوشهر با تبریک ماه مبارک رجب و ولادت حضرت علی (ع)، اظهار کرد: خوشبختانه در استان بوشهر هیچ مشکل اساسی با مدیران نداریم و همه برای خدمت به مردم پای کار هستند.

وی با بیان اینکه مردم ولی‌نعمتان واقعی مسئولان هستند، افزود: این مردم بهترین مردم کشورند و هرچه داریم از برکت خون شهدا است خطاب به رئیس عالی سازمان بازرسی کل کشور گفت: بنده با اطمینان می‌گویم مردمی بهتر از مردم استان بوشهر وجود ندارد و ما بهتر از این مردم پیدا نخواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر ضرورت حل میدانی مشکلات مردم تصریح کرد: از مدیران انتظار داریم برای رفع مشکلات مردم اقدام کنند و مردم را صرفاً به مسیرهای طولانی قانونی ارجاع ندهند؛ نمونه آن، حل مشکل اسناد اراضی آب‌پخش پس از ۷۰ سال بود که با همدلی مدیران محقق شد.

مهرانگیز به اقدامات شاخص دستگاه قضا در حوزه حقوق عامه اشاره کرد و گفت: ۷۵ هزار میلیارد تومان از بدهی پتروشیمی‌ها وصول و به خزانه کشور واریز شد و همچنین ۹ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی اخذ و در حوزه‌هایی همچون بیمارستان‌ها و شهرداری‌ها هزینه شد.

وی ادامه داد: از مجموع ۴۹۸ پلاک دارای تداخل، تاکنون مشکل ۴۶۴ پلاک رفع شده و تنها ۳۴ پلاک باقی مانده است که در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی بیان کرد: در این حوزه حدود ۷۳ میلیارد تومان کمک صورت گرفت و زمینه آزادی ۵۲۰ زندانی مالی و جرایم غیرعمد فراهم شد که نقش این حمایت‌ها بسیار مؤثر بود.

مهرانگیز افزود: طی سه سال گذشته، بیش از هزار و ۲۰۰ مورد بازدید از خانواده‌های زندانیان با همراهی دادستان مرکز استان و مسئولان قضائی انجام شد و تلاش کردیم با حمایت‌های تحصیلی و درمانی، از ورود اعضای خانواده زندانیان به چرخه آسیب و جرم جلوگیری کنیم.

وی با قدردانی از همکاری استاندار، دستگاه‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی گفت: همه این عزیزان کمک کردند تا خدمتی شایسته به مردم بی‌ادعای استان ارائه شود. رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان از زحمات اسحاق شهبازی تقدیر و تشکر کرد.