به گزارش خبرنگار مهر، نوبت دوم آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و فیزیوتراپی و آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی و فیزیوتراپی خارج از کشور همزمان با هم در ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار می شود.

بیست و چهارمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور سال ۱۴۰۴ روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. ثبت نام در این آزمون از ۱۰ دی آغاز شده است و فرصت ثبت نام امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ پایان می یابد.

آزمون ارزشیابی دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور سال ۱۴۰۴ نیز روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. ثبت نام در این آزمون از ۱۰ دی آغاز شده است و این فرصت امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ پایان می یابد.

آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (ویژه ورودی‌های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) سال ۱۴۰۴ روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. ثبت نام در این آزمون از ۱۰ دی آغاز شده است و این فرصت امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ پایان می یابد.

همچنین ثبت نام در آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (ویژه ورودی‌های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) و ثبت نام آزمون انتقال به داخل (ورودی‌های پیش از ۲۰۱۹) از ۱۰ دی ماه آغاز شده است و امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ به پایان می رسد.

دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل که از اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد شروع به تحصیل کرده‌اند و بر اساس مفاد آیین نامه انتقال مشمول مقررات انتقال خارج به داخل شده‌اند، می توانند در این آزمون و شرکت کرده و در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه، به شورای انتقال معرفی خواهند شد.