  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

امروز آخرین مهلت ثبت نام آزمون‌های ارزشیابی علمی رشته‌های علوم پزشکی

امروز آخرین مهلت ثبت نام آزمون‌های ارزشیابی علمی رشته‌های علوم پزشکی

مهلت ثبت نام آزمون ملی دندانپزشکی، آزمون ارزشیابی دانش‌آموختگان فیزیوتراپی، داروسازی و آزمون ارزیابی علمی متقاضیان انتقال از خارج در رشته های علوم پزشکی امروز ۱۷ دی به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوبت دوم آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و فیزیوتراپی و آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی و فیزیوتراپی خارج از کشور همزمان با هم در ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار می شود.

بیست و چهارمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور سال ۱۴۰۴ روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. ثبت نام در این آزمون از ۱۰ دی آغاز شده است و فرصت ثبت نام امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ پایان می یابد.

آزمون ارزشیابی دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور سال ۱۴۰۴ نیز روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. ثبت نام در این آزمون از ۱۰ دی آغاز شده است و این فرصت امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ پایان می یابد.

آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (ویژه ورودی‌های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) سال ۱۴۰۴ روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. ثبت نام در این آزمون از ۱۰ دی آغاز شده است و این فرصت امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ پایان می یابد.

همچنین ثبت نام در آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (ویژه ورودی‌های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) و ثبت نام آزمون انتقال به داخل (ورودی‌های پیش از ۲۰۱۹) از ۱۰ دی ماه آغاز شده است و امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ به پایان می رسد.

دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل که از اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد شروع به تحصیل کرده‌اند و بر اساس مفاد آیین نامه انتقال مشمول مقررات انتقال خارج به داخل شده‌اند، می توانند در این آزمون و شرکت کرده و در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه، به شورای انتقال معرفی خواهند شد.

کد خبر 6716401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه