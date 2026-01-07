به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام آزمون ملی دندانپزشکی، آزمون ارزشیابی دانشآموختگان فیزیوتراپی، داروسازی و آزمون ارزیابی علمی متقاضیان انتقال از خارج در رشته های علوم پزشکی امروز ۱۷ دی ماه به پایان رسید و مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه جدید اعلام کرد: مهلت ثبت نام آزمون ملی دندانپزشکی، آزمون ارزشیابی دانشآموختگان فیزیوتراپی، داروسازی و آزمون ارزیابی علمی متقاضیان انتقال از خارج در رشته های علوم پزشکی تا ساعت ۸ صبح یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.
بیست و چهارمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، آزمون ارزشیابی دانشآموختگان داروسازی خارج از کشور، آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاههای داخل (ویژه ورودیهای اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاههای داخل (ویژه ورودیهای اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) و ثبت نام آزمون انتقال به داخل (ورودیهای پیش از ۲۰۱۹) سال ۱۴۰۴ همزمان در ۲۵ دی برگزار می شوند.
