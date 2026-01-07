شناسایی بیش از ۳۵۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاریفر پیش از ظهر چهارشنبه از شناسایی و ساماندهی سه هزار و ۵۱۸ فقره انشعاب غیرمجاز آب در ۹ ماهه سال جاری در استان همدان خبر داد و اظهار کرد: این میزان کشف، حاصل افزایش دقت، تقویت تیمهای بازرسی و رصد مستمر شبکه توزیع آب در سطح استان است.
وی با بیان اینکه برخورد با تخلفات حوزه آب بدون اغماض ادامه دارد، افزود: از مجموع انشعابات غیرمجاز شناساییشده، یکهزار و ۳۱۱ فقره پس از طی مراحل قانونی به انشعاب مجاز تبدیل شده که این اقدام نقش مؤثری در صیانت از حقوق مشترکان و مدیریت بهینه منابع آبی ایفا کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان تصریح کرد: همچنین ۲ هزار و ۲۰۷ فقره انشعاب غیرمجاز به صورت کامل جمعآوری شده و برای متخلفان طبق ضوابط و مقررات، برخورد قانونی صورت گرفته است.
بختیاریفر با اشاره به پیامدهای انشعابات غیرمجاز بر شبکه توزیع آب، خاطرنشان کرد: اینگونه تخلفات علاوه بر وارد کردن خسارت به تأسیسات، موجب افت فشار، کاهش کیفیت خدماترسانی و نارضایتی مشترکان قانونمدار میشود.
وی رصد مستمر شبکه و مشارکت شهروندان را از مهمترین عوامل پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و گفت: شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بهرهگیری از تیمهای تخصصی بازرسی، مقابله با سرقت آب را بهصورت جدی در دستور کار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از آب، مراتب را از طریق سامانههای ارتباطی این شرکت گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
