به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز چهارشنبه با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر و روند تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: مردم استان میتوانند با اطمینان خاطر نیازهای روزمره خود را تهیه کنند و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وی با تشریح رویکردهای اقتصادی دولت چهاردهم، انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره را یک تصمیم راهبردی و ضروری برای اصلاح ساختار معیوب اقتصادی کشور دانست و گفت: این سیاست با هدف کاهش رانت، افزایش شفافیت و هدایت منابع به سمت تولید واقعی اجرا شده و در نهایت به تقویت تولید داخلی و بهبود معیشت مردم منجر خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: واردکنندگان میتوانند با استفاده از ارز تالار دوم نیاز کشور را تأمین کنند و همزمان، تسهیلات بانکی پیشبینیشده نقش پشتیبان این فرآیند را ایفا میکند؛ مسیری که موجب میشود چرخه تولید و واردات با نظم و شفافیت بیشتر ادامه یافته و کالاها با قیمت واقعی و منصفانه به دست مصرفکننده برسد.
شفیعی با اشاره به بستههای حمایتی پیشبینیشده برای خانوارها تصریح کرد: به منظور کاهش فشار ناشی از اصلاح قیمتها، برای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده تا قدرت خرید مردم حفظ شود و آثار این اصلاحات به شکل متوازن مدیریت شود.
وی ادامه داد: تنظیم قیمتها و عرضه کالاها نیز متناسب با همین سیاستها انجام خواهد شد تا بازار در شرایط پایدار باقی بماند و امنیت غذایی جامعه تقویت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هدف نهایی این اقدامات را ایجاد ثبات اقتصادی پایدار، حمایت عملی از تولیدکنندگان داخلی و تضمین دسترسی عادلانه مردم به کالاهای اساسی عنوان کرد و تأکید داشت: نتیجه این مسیر اصلاحی، بازگشت منافع واقعی به مردم و بخش تولید خواهد بود.
شفیعی همچنین با قدردانی از تصمیمات شجاعانه و عدالتمحور رئیسجمهور در اصلاح نظام اقتصادی کشور و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن در حوزه کالاهای اساسی و نهادههای دامی، از حمایتها و پیگیریهای وزیر جهاد کشاورزی و استاندار آذربایجان شرقی قدردانی کرد و افزود: بخش کشاورزی استان آمادگی کامل دارد تا در ایام پرمصرف سال از جمله ماه مبارک رمضان و نوروز، نیازهای مردم را بدون وقفه تأمی ن کند.
نظر شما