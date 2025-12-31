ثبت اشتغال ۱۵۶۰ نفر در شهرستان شبستر در سامانه رصد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر احمدزاده فرماندار که شامگاه چهارشنبه در نشست گروه کاری بازار کار این شهرستان سخن می‌گفت، با تاکید بر تولید فکر و تدوین راهکارهای مناسب برای ایجاد اشتغال، افزود: در بین ۱۹ دستگاه اجرایی این شهرستان که آمار عملکرد مربوطه را در سامانه رصد ثبت کرده‌اند، ادارات صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و جهاد کشاورزی به ترتیب دارای بیشترین آمار ثبت شده در سامانه رصد را دارا هستند که این نشان دهنده تلاش چشمگیر ادارات ذیربط می‌باشد.

در این جلسه که با محوریت جذب تسهیلات مشاغل خانگی برگزار شد، فرماندار شبستر تصریح کرد: کلیه دستگاه‌های متولی اشتغال و بانک‌های عامل در امر اشتغالزایی و جذب تسهیلات حوزه اشتغال نهایت همکاری و مساعدت را به عمل آورند.

فرماندار شهرستان شبستر در ادامه سخنان خود ۵۰ طرح معرفی شده به بانک‌ها از محل اعتبارات مشاغل خانگی را خاطر نشان کرد و تصریح کرد: کل اعتبارات ابلاغی مشاغل خانگی این شهرستان ۱۱۰ میلیارد ریال می‌باشد که امیدواریم با عنایت به مبلغ ۴۱ میلیارد ریال باقیمانده از تسهیلات مشاغل خانگی، با همکاری ادارات ذیربط و بانک‌ها بتوانیم در فرصت باقیمانده، با همکاری دستگاه‌های اجرایی در معرفی و جذب کامل اعتبارات ابلاغی موفق باشیم.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شبستر به دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: جهت جذب صددرصدی اعتبارات تسهیلات بند ب تبصره ۱۵ و اعتبارات مربوط به مشاغل خانگی تلاش کنند.

فرماندار شهرستان شبستر با بیان اینکه برای رسیدن به مسیر توسعه باید زیرساخت‌های سرمایه گذاری را فراهم آوریم، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید برای رفع موانع سرمایه گذاری و رسیدن به توسعه باید با سرمایه گذاران ارتباط تنگاتنگ داشته باشند.

اکبر احمدزاده تصریح کرد: تنها جذب اعتبار ملاک نیست، بلکه هدف اصلی از جذب بیشتر این تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار و رشد تولید است و کمیته نظارت برای پیگیری مستمر و به سرانجام رساندن این طرح‌ها بر اساس آئین نامه تشکیل شده و در طول مسیر پرداخت آن نظارت کنند تا این طرح‌ها بدون انحراف و منجر به اشتغال پایدار شوند.

رئیس گروه کاری بازار کار شهرستان شبستر بر تعیین تکلیف شدن پرونده‌های در دست بررسی و معرفی شده به بانک‌ها تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های تخصصی و بانک‌های عامل ارزیابی کلی از طرح‌ها را انجام دهند و با حفظ عدالت در تقدم و تأخیر طرح‌ها، پروژه‌های دارای توجیه و با کیفیت را معرفی، تصویب و پرداخت حمایت کنند.

فرماندار شبستر رؤسای بانک‌ها را به تسهیل در فرآیند تسهیلات فراخواند و تصریح کرد: توجه به مزیت‌های نسبی از جمله ظرفیت‌ها و پتانسیل شهرها و روستاها از اولویت کاری ما است. لذا بررسی موانع ایجاد اشتغال و تولید جزو وظایف اعضای کارگروه است تا دستگاه‌های اجرایی و مرتبط نظرات کارشناسی خود را به منظور رفع موانع تولید در این کارگروه مطرح کنند.