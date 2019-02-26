جشن های نوروزی در پارک های زاهدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، وحیده رخشانی اظهار داشت: جشن محوری تحویل سال در پارک ملت زاهدان و در روستای «منزلاب» و ۵ جشن نوروزی نیز در پارک های سطح شهر برگزار می شوند.

وی گفت: برپایی سیاه چادر در ورودی شهرها و برپایی نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای محلی نیز در دستور کار ستاد خدمات سفر شهرستان زاهدان قرار دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زاهدان افزود: ساماندهی پارک های محل اسکان موقت مهمانان نوروزی، استقرار پایگاه های امداد و نجات هلال احمر، تجهیز راهدارخانه ها، ساماندهی مدارس محل اسکان فرهنگیان و تهیه اقلام اطلاع‌ رسانی کاربردی از دیگر برنامه های در دستور کار ستاد خدمات سفر این شهرستان است.

وی بیان کرد: از دیگر برنامه‌ های در دستور کار اعضای ستاد خدمات سفر نوروز ۹۸ می توان به زیباسازی شهرها و روشنایی معابر و ورودی شهرهای زاهدان اشاره کرد.