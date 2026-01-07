به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر صبح چهارشنبه در آئین افتتاحیه این همایش، بوشهر را «پایتخت مقاومت و انرژی ایران» دانست و ضمن خوشامدگویی به اعضای شوراهای سراسر کشور، بر ضرورت تحول در حکمرانی شهری و بازآفرینی جایگاه شوراها تأکید کرد.
ایمان زندینیا با ابراز خرسندی از حضور فرهیختگان و فعالان عرصه مدیریت شهری در بوشهر گفت: امروز در این مجمع گرد هم آمدهایم تا فراتر از تشریفات معمول، نقش شوراها را بهعنوان ستون فقرات حکمرانی محلی بازخوانی کنیم؛ زیرا اداره شهرهای امروز با ابزارهای دیروز ممکن نیست.
وی افزود: پیچیدگی مطالبات شهروندان و محدودیت منابع، ما را ناگزیر کرده است که از مدیریت سنتی بهسوی حکمرانی هوشمند و مشارکتمحور حرکت کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر، محورهای اصلی نشست را سه موضوع کلیدی بازآفرینی جایگاه نهادی شوراها، گذار به درآمدهای پایدار و اقتصاد شهری و پیوند توسعه با هویت و عدالت اجتماعی اعلام کرد.
زندینیا با تأکید بر اینکه شوراها نباید صرفاً ناظران پروژههای عمرانی باشند گفت: «شوراها پارلمانهای محلی و سیاستگذاران زیستبوم شهری هستند و لازم است جایگاه قانونی آنان در نظام تصمیمگیری کشور تثبیت شود تا اصل ۱۰۰ قانون اساسی تحقق واقعی بیابد
وی با اشاره به ظرفیتهای بندری و انرژی بوشهر و پتانسیلهای گردشگری و صنعتی سایر شهرها افزود: نباید شهرها همچنان وابسته به عوارض ساختوساز باشند، باید راهکارهای اجرایی برای سرمایهگذاری مولد و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
زندینیا خاطرنشان کرد: توسعهای که در آن پیوست عدالت و اصالت فرهنگی لحاظ نشود، رفاه نمیآورد بلکه به ازخودبیگانگی شهری منجر میشود؛ چراکه شهری بدون هویت، روح زندگی ندارد.
وی در پایان با اشاره به شعار اجلاس «بوشهر؛ میزبان همگرایی برای ارتقای مدیریت شهری» گفت: این همگرایی یعنی تبدیل تجربیات موفق کلانشهرهای کشور به دانش بومی برای اداره بهتر شهرها و فرصتی است تا با صدای واحد، مطالبات بحق نظام شورایی را در تعامل با دولت و مجلس پیگیری کنیم.
.
نظر شما