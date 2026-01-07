ایده گرفتن از تلسکوپ برای طراحی پوستر؛ نگاهم رو به آینده بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حیدرپناه طراح پوستر نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان با بیان اینکه به پوستر نگاه کارتونی دارد، اظهار کرد: در طراحی پوستر المیپاد سعی کردم از این دایره و رویکرد خود فاصله نگیرم.

وی در این‌ باره افزود: پیش‌تر چند اتود برای پوستر المپیاد فیلمسازی نوجوانان زدم که یکی از آنها برگرفته از تلسکوپ بود، تلسکوپی که می‌خواهد بگوید بچه‌ها به‌واسطه آن می‌توانند آینده را ببینند و در کل فیلم و مشخصاً گام برداشتن در مسیر المپیاد که هم فرصت تحصیل می‌دهد و هم ارائه اثر، با خود آینده‌بینی و روشنگری به همراه دارد.

حیدرپناه با اشاره به اینکه حضور این بچه‌ها در المپیاد فیلمسازی می‌تواند به ارتقای آگاهی و شناخت آنها از سینما و حتی محیط پیرامونی کمک کند، گفت: مراد از تحرک پوستر این است که بگوییم انگار چیزی فراتر از دوربین به معنای مرسوم آن یا بهتر بگویم دستگاهی ناشناخته برای نوجوانان، تازه و به شکل تدریجی کشف می‌شود.

این طراح همچنین با تاکید بر اهمیت المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران اذعان کرد: خروجی هر رویداد فرهنگی - هنری که برگزار می‌شود، به‌ویژه اگر مرتبط با جوانان و نوجوانان باشد، معرفی جوانان مستعدی است که می‌توانند با هنر خود آینده روشنی را برای فرهنگ و هنر این خاک رقم بزنند.

حیدرپناه در پایان بیان کرد که با توجه به اهمیت المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران، دغدغه او برای طراحی پوستر این بوده است که این پوستر و تصویر، بتواند به خودی خود، حرفی برای گفتن داشته باشد و مفاهیمی از المپیاد نوجوانان بزنم.