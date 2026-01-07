به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اکرمی ظهر چهارشنبه در آئین معارفه بازرس کل استان بوشهر با قدردانی از حضور رئیس عالی سازمان بازرسی کل کشور و هیئت‌های همراه از استان‌های مختلف، اظهار کرد: استان بوشهر، استانی ریشه‌دار، پرافتخار و دارای سابقه درخشان در مبارزات ضد استعمار، ضد استبداد و ضد استکبار است و شهدای شاخصی همچون شهید مهدوی، هویت انقلابی این استان را ماندگار کرده‌اند.

وی با اشاره به سابقه خدمت خود در استان بوشهر افزود: افتخار داشتم حدود سه سال در این استان در کنار مردم شریف بوشهر خدمت کنم و امروز نیز با احساس مسئولیت مضاعف، در مسیر صیانت از حقوق عمومی و کمک به پیشرفت استان گام برمی‌دارم.

بازرس کل استان بوشهر با رد برخی برداشت‌ها درباره عملکرد دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: بارها شنیده می‌شود که گفته می‌شود دستگاه‌های نظارتی مانع کار مدیران هستند؛ این برداشت نادرست است؛ با قاطعیت اعلام می‌کنم هر مدیری که کار کند، قانون‌مدار باشد و برای حل مشکلات مردم تلاش کند، سازمان بازرسی نه‌تنها مانع او نیست، بلکه در کنار او حرکت خواهد کرد.

اکرمی ادامه داد: ما موظف به برخورد با تخلف هستیم؛ این هم وظیفه شرعی و هم تکلیف قانونی ماست. در برخی موارد، تخلفات با تذکر اصلاح می‌شود، اما اگر لازم باشد، برخورد قانونی و قضائی نیز انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اولویت پیشگیری در سازمان بازرسی گفت: فلسفه اصلی نظارت، پیشگیری از وقوع تخلف است؛ هم از نظر عقلانی و هم از نظر کاهش هزینه‌های اجتماعی. با این حال، مدیران باید بدانند که مسئولیت، تاریخ انقضا ندارد و اگر تخلفی صورت گیرد، حتی سال‌ها بعد نیز امکان رسیدگی وجود دارد و همین موضوع، عامل بازدارنده مهمی است.

بازرس کل استان بوشهر با اشاره به شرایط مدیریتی کشور بیان کرد: مدیریت زمانی معنا پیدا می‌کند که شرایط سخت است؛ کمبود اعتبار، بحران‌های طبیعی، سیل یا فشارهای اقتصادی. هنر مدیر، عبور از شرایط دشوار است، نه اداره امور در روزهای بدون چالش.

اکرمی در پایان با تأکید بر همراهی سازمان بازرسی با دستگاه‌های اجرایی استان گفت: سازمان بازرسی کل استان بوشهر در کنار مدیران و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و رهنمودهای رئیس عالی سازمان بازرسی، سرلوحه کار بنده و همکارانم قرار دارد؛ هدف ما کمک به حل مشکلات مردم و صیانت از منافع عمومی است.