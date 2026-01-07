شهبازی: رویکرد پیشگیرانه محور فعالیت سازمان بازرسی در استان بوشهر بود

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق شهبازی صبح چهارشنبه در آئین تودیع بازرس کل استان بوشهر با قدردانی از حضور و همراهی مسئولان و همکاران، اظهار کرد: از حمایتهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امام جمعه محترم و مسئولان قضائی و اجرایی استان صمیمانه تشکر میکنم که همواره در مسیر انجام وظایف، پشتیبان سازمان بازرسی بودند.
وی با اشاره به همافزایی مطلوب میان دستگاههای نظارتی و اجرایی استان افزود: این همراهی و خرد جمعی باعث شد بسیاری از گرههای مدیریتی و اجرایی با کمترین دغدغه برای مدیران و در مسیر توسعه استان برطرف شود.
بازرس کل سابق بوشهر با تأکید بر حضور میدانی و ارتباط مستقیم با مردم گفت: درِ سازمان بازرسی همواره به روی مردم باز بود و بیش از چهار هزار گزارش مردمی از طریق سامانهها دریافت شد که بیش از ۹۰ درصد آنها رسیدگی و پاسخ داده شد و این موضوع به افزایش اعتماد عمومی کمک کرد.
شهبازی با بیان اینکه پیشگیری از تخلف در اولویت قرار داشت، تصریح کرد: با استفاده از گزارشهای هشداری و اصلاح فرآیندها، تلاش شد به جای پروندهسازی، مدیران در مسیر درست تصمیمگیری همراهی شوند که بیش از ۹۸ درصد این گزارشها مورد پذیرش دستگاههای اجرایی قرار گرفت.
وی در پایان با اشاره به حمایت از تولید، بهبود وضعیت انبارهای اموال تملیکی و نظارت فعال در کمیسیونهای تصمیمگیر، از همکاری مجموعه قضائی، اجرایی و بهویژه مدیران استان قدردانی کرد و برای بازرس کل جدید استان بوشهر آرزوی توفیق داشت.
