اکرمی: مسئولان امروز در برابر مردم و فردا در پیشگاه خدا پاسخگو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اکرمی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با حضور فرماندار، امام جمعه، مدیران کل و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان اظهار کرد: مسئولیت یک فرصت الهی و امانتی موقت است که روزی به پایان می‌رسد اما آثار عملکرد مسئولان باقی خواهد ماند.

وی افزود: خداوند به دلایلی این فرصت را در اختیار مدیران قرار داده تا در جایگاه خدمتگزاری مردم ایفای نقش کنند و این فرصت هرگز تکرار نخواهد شد. ممکن است مسئولیتی یک ماه، یک سال یا چند سال ادامه داشته باشد اما آنچه اهمیت دارد نحوه استفاده از این فرصت برای خدمت به مردم است.

بازرس کل استان بوشهر با اشاره به شرایط کشور و همراهی مردم در مقاطع حساس گفت: مردم در ماه‌های اخیر سنگ تمام گذاشته‌اند و با وجود مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی، با بصیرت و آگاهی از کشور، نظام و امنیت ملی حمایت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: مردم به خوبی میان مسائل و تهدیدهای متوجه کشور با مشکلات روزمره معیشتی تفاوت قائل می‌شوند. امروز همه در برابر دشمن مشترک در کنار یکدیگر ایستاده‌اند اما مسئولان نباید فراموش کنند که پس از عبور از شرایط فعلی، مردم درباره عملکرد دستگاه‌ها در حوزه گرانی، اشتغال، مسکن، برق و سایر مشکلات نیز مطالبه‌گری خواهند کرد.

اکرمی خاطرنشان کرد: قدردانی از مردم تنها در سخنرانی‌ها محقق نمی‌شود بلکه باید در عمل و از طریق حل مشکلات آنان خود را نشان دهد. مسئولان باید به گونه‌ای عمل کنند که امروز و فردا در برابر مردم سربلند باشند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تلاش مدیران در شرایط کنونی اظهار داشت: در شرایط عادی شاید فعالیت اداری در ساعات معمول کفایت کند اما امروز کشور در شرایط ویژه قرار دارد و مسئولان باید شبانه‌روزی پای کار باشند.

بازرس کل استان بوشهر افزود: همان‌گونه که مردم در میدان حضور دارند و مشکلات را تحمل می‌کنند، مدیران نیز باید با تمام توان و به صورت ۲۴ ساعته برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

بررسی ویژه مشکلات زمین، مسکن و جوانی جمعیت

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام شده در شهرستان دیر گفت: برخی از مسائل و مشکلات شهرستان از جمله موضوع خیابان ساحلی، اراضی خور خندل، زمین‌های موسوم به اراضی شورایی آبدان،دوراهک،بردستان و مسائل مرتبط با جوانی جمعیت و برخی پرونده‌های حقوقی به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفته است.

اکرمی با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف مردم را به فرزندآوری تشویق می‌کنند و وعده‌هایی از جمله واگذاری زمین، تسهیلات بانکی و سایر مشوق‌ها ارائه می‌شود؛ بنابراین لازم است عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای این تعهدات به صورت دقیق بررسی شود.

وی ادامه داد: موضوع جوانی جمعیت مسئله‌ای مهم و راهبردی در حوزه امنیت ملی کشور محسوب می‌شود و باید با نگاه ویژه مورد توجه قرار گیرد.

بازرس کل استان بوشهر به همکاران خود مأموریت داد عملکرد دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک‌ها، راه و شهرسازی و سایر نهادهای مسئول در اجرای قانون جوانی جمعیت را بررسی و نتیجه را به مسئولان شهرستان ارائه کنند.

بلاتکلیفی اراضی مردم باید تعیین تکلیف شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مالکیتی و اراضی در شهرستان دیر گفت: درباره اراضی خور خندل، اراضی ساحلی و برخی زمین‌های مورد اختلاف، لازم است تمامی دستگاه‌های مدعی از جمله راه و شهرسازی، منابع طبیعی، شهرداری و سایر نهادهای مرتبط دیدگاه‌ها و مستندات خود را ارائه دهند تا موضوع به صورت کارشناسی و حقوقی بررسی شود.

اکرمی افزود: هدف ما یافتن راهکاری قانونی، پایدار و قابل دفاع برای حل مشکلات مردم است تا ضمن حفظ حقوق عمومی، دغدغه‌های شهروندان نیز برطرف شود.

وی همچنین خواستار پیگیری وضعیت برخی دستگاه‌های اجرایی دارای سرپرست در شهرستان شد و گفت: این موضوع باید از طریق استانداری، وزارت کشور و دستگاه‌های ذیربط پیگیری شود تا روند خدمت‌رسانی به مردم دچار وقفه نشود.

با اراده جمعی می‌توان مشکلات مردم را حل کرد

بازرس کل استان بوشهر در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: حل مشکلات مردم نیازمند عزم و اراده جدی همه مسئولان است.

وی افزود: اگر همه دستگاه‌ها تصمیم بگیرند که بخشی از مشکلات مردم را حل کنند، به تدریج گره‌های بزرگ نیز باز خواهد شد. همان‌گونه که یک ساختمان آجر به آجر ساخته می‌شود، حل مشکلات انباشته شده مردم نیز نیازمند پیگیری مستمر، همدلی و همکاری همه مسئولان است.

اکرمی تأکید کرد: مردم شایسته بهترین خدمات هستند و مسئولان باید از فرصت خدمت برای جلب رضایت مردم و کسب رضایت الهی نهایت استفاده را ببرند.