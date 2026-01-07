شکوهی:حضور پلنگ ایرانی ماده در بهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شکوهی اظهار داشت: پلنگ ایرانی بهعنوان یکی از گونههای رأس هرم غذایی، شاخص سلامت اکوسیستم محسوب میشود و حضور آن در کمکی نشان از موفقیت اقدامات حفاظتی و پایشهای مستمر در سالهای اخیر دارد.
وی گفت: این موفقیت حاصل تلاش بیوقفه محیطبانان، همیاران محیط زیست و همراهی مردم محلی است که با همکاری مؤثر خود نقش چشمگیری در تأمین امنیت زیستگاهها ایفا کردهاند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهاباد ادامه داد: پناهگاه حیاتوحش کمکی، یکی از زیستگاههای ارزشمند استان یزد بهشمار میرود و با تداوم برنامههای پایش، تقویت مشارکت جوامع محلی و حضور نیروهای حفاظتی کارآمد، همچنان پناه امنی برای گونههای نادر و بومی بهویژه پلنگ ایرانی خواهد بود.
شکوهی گفت: عملیات پایش میدانی و سرشماری سالانه حیاتوحش در پناهگاه حیاتوحش کمکی با مشارکت نیروهای اجرایی و کارشناسی استان یزد انجام شده که هدف از این سرشماری، بررسی وضعیت جمعیتی گونههای شاخص، ارزیابی سطح امنیت زیستگاه و رصد شرایط اکولوژیکی منطقه عنوان شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهاباد، تصریح کرد: موفق به تصویربرداری از یک پلنگ ایرانی ماده شدند؛ رخدادی کمنظیر که نشاندهنده شرایط مطلوب زیستگاهی و امنیت بالای منطقه است.
نظر شما