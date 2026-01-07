روانخواه: بازیکنان تیم امید چکیده استعدادهای کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امید روانخواه پس از صحبتهای امیر قلعه نویی در اردوی تیم فوتبال زیر ۲۳ سال گفت: از حضور شما در اردو بی نهایت سپاسگزارم و میدانم چقدر به این تیم توجه دارید. برای بازیکنانی صحبت کردید که چکیدهای از استعدادهای فوتبال کشور هستند. ما و گروه فنی تیم بزرگسالان نیز میدانند هنوز بازیکنانی هستند که لیاقت پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند.
وی افزود: همیشه هر لیستی اعلام میشود معمولاً صحبتهایی دربارهاش وجود دارد. دوست دارم به شما بگویم بازیکنانی که اکنون در تیم هستند از لحاظ شخصیت فوتبالی و تیمی واقعاً تمام مسائل حرفهای را رعایت میکنند. از آنها بسیار راضی هستیم و کاملاً شنونده هستند. آنها در داخل و خارج از زمین بسیار حرفهای هستند.
سرمربی تیم امید در ادامه تمجید از شاگردان خود یادآور شد: بازیکنان اعتماد به نفس خوبی دارند که به وضوح در تورنمنتهای بینالمللی به چشم میآید و همین امر کمبود بازیهای بینالمللی را حبران میکند. امیدوارم حضور امروز شما باعث انگیزه بیشتر برای آنها شود. اکنون کره جنوبی بداند سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران قبل از جام جهانی آمده است متوجه این اهمیت میشوند.
روانخواه تأکید کرد: سعی کردم مثل برادر بزرگتر کنار تیم باشم. خودم هم افتخار شاگردی شما را داشتم و میدانم با حضور شما میتوانیم کارهای بزرگ کنیم.
نظر شما