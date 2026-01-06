به گزارش خبرنگار مهر، امید روانخواه در نشست خبری قبل از شروع رقابتهای مرحله گروهی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا در عربستان گفت: تیمهای قابل احترامی در گروه ما حضور دارند و اولین بازی ما مقابل تیم خوب و دارای شخصیت کره جنوبی خواهد بود.
سرمربی تیم فوتبال امید با ابراز خرسندی از شرایط بازیکنانش افزود: گروهی منسجم و هدفمند هستیم چون تیم ما از بازیکنان بسیار باکیفیت و مستعدی تشکیل شده است. بازیکنان ایران مصمم هستند نمایشی باکیفیت ارائه کنند و به موفقیت قابل توجهی برسیم.
او در خصوص بازی فردا مقابل کره جنوبی تصریح کرد: شرایط را با توجه به محدودیت سنی در چنین رقابتهایی باید در نظر گرفت چون ممکن است عملکرد تیمها در این رده سنی، در هر مسابقه نسبت به بازی دیگر متفاوت باشد. در این رده سنی کمتر تیمی میتواند روند باثبات فنی داشته باشد. کره جنوبی همیشه قابل احترام و مدعی بوده است اما تیمی هستیم که بیشتر روی برنامه تیمی، اعتماد به نفس و کیفیت خودمان حساب کردهایم.
همچنین محمدجواد حسین نژاد کاپیتان تیم امید نیز در این شست حضور داشت و درباره اهمیت بازیهای مرحله گروهی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا گفت: هدف مشخصی را انتخاب کردهایم و گام به گام پیش میرویم. میخواهیم سه بازی مرحله گروهی را با موفقیت پشت سر بگذاریم و بعد به مراحل نهایی فکر میکنیم. میدانیم شرایط تیمی و کیفیت بازیکنان ما چقدر خوب است. این شرایط میتواند به ما اعتماد به نفس بدهد.
برنامه دیدارهای تیم امید ایران در مرحله گروهی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا به شرح زیر است:
۱۷ دی ۱۴۰۴
* ایران - کره جنوبی، ساعت ۱۵
۲۰ دی ۱۴۰۴
* ایران - ازبکستان، ساعت ۱۷:۳۰
۲۳ دی ۱۴۰۴
* ایران - لبنان، ساعت ۱۵
