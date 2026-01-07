تساوی امیدهای ایران و کره جنوبی در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال امید ایران و کره جنوبی از گروه C امروز چهارشنبه ۱۷ دی و از ساعت ۱۵ در ورزشگاه الشباب شهر ریاض عربستان سعودی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب تیم امید ایران:

محمد خلیفه، مسعود محبی، مهدی مهدوی، ارشیا وثوقی‌فرد، فرزین معامله‌گری، پوریا لطیفی‌فر، محمد جواد حسین‌نژاد، مهدی گودرزی، عباس حبیبی، یادگار رستمی و رضا غندی‌پور

ترکیب تیم امید کره جنوبی:

هونگ سونگ‌مین، کانگ مین‌جون، بائه هیون‌سو، لی هیون‌یونگ، لی چان‌اوک (کارت زرد)، کیم دونگ‌جین، کیم ته‌وون، کانگ سانگ‌یون (۲۸- سباستین یانگ)، کیم دوهیون، کیم یونگ‌هَک، شین مین‌ها

شروع کِسِل کننده دو تیم

بازیکنان دو تیم در ۱۵ دقیقه ابتدایی بازی هیچ موقعیتی روی دروازه ها ایجاد نکردند و توپ بیشتر بین بازیکنان خط دفاعی و دروازه بان ایران در گردش بود.

نخستین حمله شاگردان روانخواه در دقیقه ۱۷ رخ داد جایی که محمدجواد حسین نژاد صاحب توپ شد و آن را به محوطه جریمه کره جنوبی ارسال کرد که به ارشیا وثوقی فرد رسید و او با پای چپ اقدام به ضربه زدن به توپ کرد که توپ از کنار دروازه راهی اوت شد.

آفساید به کمک ایران آمد

بازیکنان کره در دقیقه ۱۸ روی یک کار تیمی توپ را تا محوطه جریمه این تیم جلو آوردند و کیم ته وون روی یک حرکت تاکتیکی از بازیکن کشورمان عبور کرد و با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که توپ او تبدیل به گل شد اما داور آن را آفساید گرفت.