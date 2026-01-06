  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

سفر ویژه قلعه نویی به عربستان برای تیم فوتبال امید

سفر ویژه قلعه نویی به عربستان برای تیم فوتبال امید

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای بررسی عملکرد فنی تیم امید راهی عربستان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، امروز با هدف نظارت بر عملکرد تیم فوتبال امید کشورمان در رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا راهی عربستان سعودی می‌شود.

تیم فوتبال امید ایران در این رقابت‌ها در گروه خود با تیم‌های ازبکستان، کره‌جنوبی و لبنان هم‌گروه است و ملی‌پوشان کشورمان فردا در نخستین دیدار خود به مصاف تیم کره‌جنوبی خواهند رفت.

حضور سرمربی تیم ملی بزرگسالان در محل برگزاری این مسابقات، در راستای رصد دقیق روند فنی تیم امید و هماهنگی بیشتر میان تیم‌های ملی در رده‌های مختلف سنی انجام می‌شود.

کد خبر 6715363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها