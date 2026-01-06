آغاز راه سخت «امیدهای» ایران با نسل جدید/ جدال با حریفان قدرتمند و چغر

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۶ از ۱۶ دی‌ماه به میزبانی عربستان در حالی آغاز شد که تیم امید ایران این‌بار با ترکیبی متفاوت و جوان‌تر نسبت به دوره‌های گذشته پا به میدان می‌گذارد. تورنمنتی که برای فوتبال ایران بیش از هر چیز، محک جدی برای آینده‌سازی و روند آماده سازی در مسیر صعود به المپیک ۲۰۲۸ محسوب می‌شود. شاگردان امید روانخواه در گروه C با سه تیم پرقدرت و متفاوت از نظر ساختار فنی روبه‌رو هستند: کره‌جنوبیِ باتجربه، ازبکستانِ جوان و هدفمند و لبنانِ تازه‌وارد اما انگیزه‌مند.

کاهش میانگین سنی تیم امید ایران، شاید در نگاه نخست به‌معنای کم‌تجربگی باشد اما همین تصمیم می‌تواند سرمایه‌ای مهم برای سال‌های آینده فوتبال کشور به حساب آید. هرچند غیبت چند بازیکن شناخته‌شده و باتجربه‌تر در لیست نهایی به چشم می‌آید. نام‌هایی مانند آرشا شکوری، سهیل صحرایی، علیرضا صفری و سعید سحرخیزان با تصمیم کادرفنی خط خورده و کسری طاهری نیز به دلیل مصدومیت این تورنمنت را از دست داده است. امید روانخواه تصمیم گرفت روی بازیکنانی چون محمد عسکری، حمیدرضا ضرونی، مهدی گودرزی، بهرام گودرزی و پوریا رفیعی حساب ویژه کرده و نفراتی که قرار است بار اصلی تیم را در عربستان به دوش بکشند.

تیم امید ایران در حالی وارد این مسابقات می‌شود که کارنامه تاریخی‌اش در این تورنمنت چندان درخشان نیست. از آغاز جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا در سال ۲۰۱۳، ایران تنها یک‌بار موفق به عبور از مرحله گروهی شده و در دوره ۲۰۲۴ نیز وداعی زودهنگام با مسابقات داشت. همین آمار، اهمیت این دوره را برای کادرفنی و بازیکنان دوچندان کرده است.

کره‌جنوبی؛ آزمون نخست برابر تیمی پخته

اولین مانع ایران، کره‌جنوبی است؛ تیمی که همواره در رده‌های پایه آسیا مدعی بوده و با ترکیبی پخته پا به این رقابت‌ها گذاشته است. بخش قابل توجهی از بازیکنان کره تجربه حضور در جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۲۳ را دارند؛ تورنمنتی که در آن تا نیمه‌نهایی پیش رفتند. اگرچه کره‌جنوبی تنها دو لژیونر در فهرست خود دارد، اما اتکا به لیگ داخلی قدرتمند این کشور، همچنان این تیم را به یکی از خطرناک‌ترین رقبای گروه تبدیل کرده است.

ازبکستان دنبال مدعی‌شدن

بی شک پروژه بلندپروازی ازبک ها در فوتبال آسیا در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا نیز دنبال خواهد شد. آنها بار دیگر سرمربی پا به سن گذاشته اما معمار واقعی فوتبال ملی خود را همراهشان دارند. سرمربی که در تمامی رده‌ها ازبک ها را همراهی می‌کرد این بار به عنوان مرد شماره یک کادرفنی تصمیم دارد از تیمی رونمایی کند که خودش از ان به عنوان نسل طلایی یاد می‌کند. ازبک‌ها پس از قهرمانی در رده زیر ۲۰ سال فوتبال آسیا سعی کردند همان تیم را به رده امید بیاورند تا جوان‌ترین تیم گروه و حتی جام لقب بگیرند اما ستاره‌های آینده دار آسیا همچون «امیربک سعدیوف» و «سردار بهراموف» باعث شده تا نگاه ویژه ای به آنها شود.

لبنان دنبال شگفتی سازی با ایران

لبنان برای نخستین‌بار حضور در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا را تجربه می‌کند. حضوری که هرچند از نظر سابقه قابل قیاس با رقبا نیست اما آنها همواره حریفی دردسرساز برای فوتبال ملی ایران بوده اند. آنها در صورت کسب پیروزی در هر یک از دیدارها شگفتی جام را رقم خواهند زد اما قطعاً کار سختی برای صعود از گروه خود دارند.

در مجموع می‌توان گفت امید ایران در جام ملت‌های پیش رو به میزبانی عربستان با سه شیوه متفاوت فوتبال روبه‌روست و هر سه مسابقه مرحله گروهی، حکم فینال را دارد. این تورنمنت برای شاگردان روانخواه فقط یک رقابت قاره‌ای نیست بلکه فرصتی است برای تغییر مسیر تاریخ تیم امید برای موفقیت در آسیا و سپس صعود به المپیک ۲۰۲۸!

برنامه دیدارهای تیم امید ایران در مرحله گره‌ی به شرح زیر است:

* چهارشنبه ۱۷ دی: ایران – کره‌جنوبی

* شنبه ۲۰ دی: ایران – ازبکستان

* سه‌شنبه ۲۳ دی: ایران – لبنان ‌