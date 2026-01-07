  1. استانها
برارزاده: خط انتقال آب کلاردشت آماده بهره‌برداری شد

کلاردشت- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از پایان عملیات اجرایی پروژه خط انتقال آب کلاردشت خبر داد و گفت: این پروژه به‌زودی وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: پروژه خط انتقال آب کلاردشت به طول یک‌هزار و ۸۵۰ متر و با استفاده از لوله فلزی به قطر ۲۰۰ میلی‌متر اجرا شده که برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به اتمام موفقیت‌آمیز مراحل اجرایی این طرح افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، پایداری شبکه توزیع آب در منطقه به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد و امکان تأمین آب شرب سالم و مطمئن برای بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از جمعیت کلاردشت فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران خاطرنشان کرد: تقویت خطوط انتقال و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی از جمله اولویت‌های اصلی این شرکت به شمار می‌رود که با هدف ارتقای تاب‌آوری شبکه، کاهش تنش‌های آبی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان در دستور کار قرار دارد.

