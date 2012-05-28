مشکل آب شرب کلاردشت به حداقل رسید

کمال الدین گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سازمان پروژه آبرسانی کلاردشت را با اعتبار دو میلیارد و 300 میلیون تومان در دست اجرا دارد که با اتصال هزار و 500 متر از 10 کیلومتر شبکه انتقال در حال اجرا به خط انتقال آسیب دیده از سیل سال گذشته کلاردشت، 90 درصد مشکل 15 ساله کمبود و قطع آب روستاهای منطقه حل شده است.

وی با اعلام جزئیات پروژه آبرسانی کلاردشت گفت: شبکه اصلی انتقال آبرسانی کلاردشت از جمله تصفیه خانه مشترک آبفای شهری و روستایی که در سیل سال گذشته آسیب دیده بود، تصمیم بر این گرفته شد، برای بهسازی و ایجاد شبکه جدید انتقال آب به طول 10 کیلومتر با لوله چدنی اقدام شود.

گودرزی گفت: با اختصاص یافتن دو میلیارد و 200 میلیون تومان از اعتبارات حوادث غیرمترقبه استان و 100 میلیون تومان از اعتبارات تملک دارایی این پروژه با احداث آبگیر با ظرفیت 300 لیتر بر ثانیه، احداث تصفیه خانه جدید با ظرفیت 150 لیتر بر ثانیه و دو باب مخزن آب با حجم هر یک دو هزار متر مکعب اجرایی شد.



وی افزود: با اتصال زود هنگام هزار و 500 متر از خط انتقال چدنی به خط انتقال قدیم، توانستیم علاوه بر تأمین آب شهری، مشکل کمبود و قطع طولانی مدت آب شرب روستاهای منطقه را تا حدود زیادی حل کنیم.



گودرزی با اشاره به تأمین آب شرب نوشهر و چالوس گفت: شهرهای چالوس ونوشهر از جمله شهرهای گردشگر پذیر شمالی بوده که پذیرای بیشترین گردشگر ایرانی و خارجی است.

وی گفت: در این راستا با جذب یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار از تملک دارایی و سایر اعتبارات، در حال اجرای اصلاح شبکه و بهسازی منابع تأمین آب شرب شهرهای نوشهر و چالوس هستیم که امیدواریم با اجرایی شدن این پروژه ها در وقت معین بتوانیم سالی پر آب در این دو شهرستان گردشگری داشته باشیم.



گودرزی در خصوص جمع آوری و تصفیه فاضلاب گفت: در حال حاضر 30 درصد شهرهای نوشهر و چالوس از شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه آن بهره مند هستند که با اجرای سالانه 15 کیلومتر از طرح فاضلاب. این دو شهر تاچند سال آینده صاحب شبکه جمع آوری فاضلاب شود.

وی یادآور شد: طرح مطالعاتی فاضلاب کلاردشت در حال مطالعه و بررسی بوده که با اتمام فاز مطالعاتی آن اجرا می شود.



رئیس آبفای چالوس و نوشهر با اشاره به فرسودگی شبکه های آبرسانی افزود: در حال حاضر 150 کیلومتر از شبکه های آبرسانی شهرهای چالوس، نوشهر، مرزن آباد و کلاردشت فرسوده است که به تدریج، این فرسودگی اصلاح خواهد شد.



بیش از 44 هزار مشترک در چهار شهر نوشهر، چالوس، مرزن آباد و کلاردشت از آب شهری استفاده می کنند.