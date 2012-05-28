۸ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۴

گودرزی اعلام کرد:

مشکل آب شرب کلاردشت به حداقل رسید

کلاردشت - خبرگزاری مهر: مدیر آب و فاضلاب شهری نوشهر و چالوس گفت: با اتصال هزار و 500 متر از خط انتقال جدید به خط انتقال آسیب دیده از سیل کلاردشت، مشکل 15 ساله آب شرب منطقه به حداقل رسید.

کمال الدین گودرزی در  گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سازمان پروژه آبرسانی کلاردشت را با اعتبار دو میلیارد و 300 میلیون تومان در دست اجرا دارد که با اتصال هزار و 500 متر از 10 کیلومتر شبکه انتقال در حال اجرا به خط انتقال آسیب دیده از سیل سال گذشته کلاردشت، 90 درصد مشکل 15 ساله کمبود و قطع آب روستاهای منطقه حل شده است.

وی با اعلام جزئیات پروژه آبرسانی کلاردشت گفت: شبکه اصلی انتقال آبرسانی کلاردشت از جمله تصفیه خانه مشترک آبفای شهری و روستایی که در سیل سال گذشته آسیب دیده بود، تصمیم بر این گرفته شد، برای بهسازی و ایجاد شبکه جدید انتقال آب به طول 10 کیلومتر با لوله چدنی اقدام شود.

گودرزی گفت: با اختصاص یافتن دو میلیارد و 200 میلیون تومان از اعتبارات حوادث غیرمترقبه استان و 100 میلیون تومان از اعتبارات تملک دارایی این پروژه با احداث آبگیر با ظرفیت 300 لیتر بر ثانیه، احداث تصفیه خانه جدید با ظرفیت 150 لیتر بر ثانیه و دو باب مخزن آب با حجم هر یک دو هزار  متر مکعب اجرایی شد.

وی افزود: با اتصال زود هنگام هزار و 500 متر از خط انتقال چدنی به خط انتقال قدیم، توانستیم علاوه بر تأمین آب شهری، مشکل کمبود و قطع طولانی مدت آب شرب روستاهای منطقه را تا حدود زیادی حل کنیم.

گودرزی با اشاره به تأمین آب شرب نوشهر و چالوس گفت: شهرهای چالوس ونوشهر از جمله شهرهای گردشگر پذیر شمالی بوده که پذیرای بیشترین گردشگر ایرانی و خارجی است.

وی گفت: در این راستا با جذب یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار از تملک دارایی و سایر اعتبارات، در حال اجرای اصلاح شبکه و بهسازی منابع تأمین آب شرب شهرهای نوشهر و چالوس هستیم که امیدواریم با اجرایی شدن این پروژه ها در وقت معین بتوانیم سالی پر آب در این دو شهرستان گردشگری داشته باشیم.

گودرزی در خصوص جمع آوری و تصفیه فاضلاب گفت: در حال حاضر 30 درصد شهرهای نوشهر و چالوس از شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه آن بهره مند هستند که با اجرای سالانه 15 کیلومتر از طرح فاضلاب. این دو شهر تاچند سال آینده صاحب شبکه جمع آوری فاضلاب شود.

وی یادآور شد: طرح مطالعاتی فاضلاب کلاردشت در حال مطالعه و بررسی بوده که با اتمام فاز مطالعاتی آن اجرا می شود.

رئیس آبفای چالوس و نوشهر با اشاره به فرسودگی شبکه های آبرسانی افزود: در حال حاضر 150 کیلومتر از شبکه های آبرسانی شهرهای چالوس، نوشهر، مرزن آباد و کلاردشت فرسوده است که به تدریج، این فرسودگی اصلاح خواهد شد.  

بیش از 44 هزار مشترک در چهار شهر نوشهر، چالوس، مرزن آباد و کلاردشت از آب شهری استفاده می کنند.

