هادی: استفاده از داده‌های قضائی، گامی به سمت قوه قضائیه مردم‌محور است

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: کلان داده‌های قضائی با پالایش کامل، ابزار هوش مصنوعی و ارتقای آگاهی حقوقی مردم است و می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های کلان و کاهش اطاله دادرسی نقش مهمی ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی قوه قضائیه، با بیان اینکه در عصر هوش مصنوعی قرار داریم که سوخت آن نیز داده است، گفت: مهمترین نقشی که این کلان داده‌ها در سیستم قضائی کشور دارد این است که در راستای بهره‌مندی صحیح از فناوری است.

وی با بیان اینکه داده‌های قضائی منحصربه‌فرد هستند، گفت: این داده‌ها پاک و پالایش شده هستند که می‌توانند اطلاعات درست‌تر و مناسب را در اختیار جامعه قرار دهند.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: مزیت دیگر کلان داده‌های قضائی ارتقای آگاهی حقوقی مردم است که یکی از موضوعات مهم برای مردمی سازی قوه قضائیه همین موضوع است. به هر اندازه که اطلاعات حقوقی مردم بالاتر رود به همان اندازه کاهش اطاله دادرسی و حل چنین معضلاتی را در پیش خواهیم داشت. مزیت دیگر این کلان داده‌ها کمک به کاهش قرارهای شکلی و رسیدن به آرای ماهوی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در ادامه با بیان اینکه کلان داده‌های قضائی می‌تواند در اختیار جامعه علمی قرار بگیرد، گفت: دانشگاه و حوزه در بسیاری از این موضوعات به این داده‌ها نیاز دارد، اگر در جامعه آکادمیک صرفاً تئوری پردازی شود و از آنچه در عمل اتفاق می‌افتاد بی اطلاع باشند نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.

وی در ادامه با بیان اینکه در سطوح بالاتر این کلان داده‌ها می‌تواند به سایر بخش‌های حاکمیتی نیز کمک کند، گفت: در تصمیم سازی‌های کلان استفاده از این داده‌ها و بررسی آن می‌تواند برای تصمیم سازی و رسیدن به یک خرد جمعی و حکمرانی مطلوب مؤثر باشد، بدون داده نمی‌توان تصمیم گیری کرد مثلاً در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید به دل آن ورود کرد از این رو این داده‌ها و آرا می‌تواند تصمیم سازان را در این راستا کمک کند.

