به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس پس از قهرمانی در سوپرجام یونان خود را برای دیدار مقابل آترومیتوس در هفته شانزدهم سوپرلیگ یونان آماده می‌کند.

سایت «novasports» یونان در رابطه المپیاکوس نوشت: المپیاکوس با بازگشت به فضای رقابت‌های سوپرلیگ یونان، حالا نگاهش را به شهر پریستری دوخته؛ جایی که در هفته شانزدهم باید به مصاف آترومیتوس برود.

جشن قهرمانی سوپرکاپ به پایان رسیده و «سرخ‌وسفیدها» در زمینی قدم می‌گذارند که معمولاً کار سختی مقابل حریفان دارند.

المپیاکوس در این مسابقه بار دیگر ایوب الکعبی را در اختیار نخواهد داشت؛ مهاجمی که همراه تیم ملی فوتبال مراکش در مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ مقابل کامرون به میدان می‌رود. حتی در صورت حذف مراکش نیز الکعبی طی ۲۴ ساعت به شرایط بازی بازنمی‌گردد و در اختیار خوزه لوئیز مندیلیبار نخواهد بود.

به این ترتیب سرمربی باسکی المپیاکوس باید در خط حمله روی مهدی طارمی و رومن یارمچوک حساب کند؛ دو مهاجمی که هنوز در غیاب الکعبی به دنبال تثبیت نقش خود هستند.

طارمی تاکنون در تمامی رقابت‌ها ۱۲ گل به ثمر رسانده، اما یارمچوک تنها در جام حذفی یونان موفق به گلزنی شده است. از زمان جدایی الکعبی، فقط طارمی برای المپیاکوس گل زده که هر دو گل او نیز از روی نقطه پنالتی و در دیدارهای مقابل کیفی‌سیا و اوفی به ثمر رسیده است.

دیدار برابر آترومیتوس در پریستری (۱۰ ژانویه (شنبه ۲۰ دی)، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی) فرصتی است تا المپیاکوس ضعف خود در بازی‌های خارج از خانه سوپرلیگ را جبران کند؛ چرا که این تیم معمولاً نیمه نخست را از دست می‌دهد و همین موضوع در جریان بازی، شاگردان مندیلیبار را تحت فشار قرار می‌دهد.

آمار نشان می‌دهد المپیاکوس در ۷ دیدار خارج از خانه این فصل، تنها در سه مسابقه موفق شده در نیمه اول گل بزند. از میان همین سه بازی نیز دو پیروزی به دست آمده است؛ مقابل آاِ‌اِل و کیفی‌سیا. در دیدار برابر پائوک، المپیاکوس در دقیقه ۲۲ با گل تیسکو گل نخست را زد، اما در نهایت نتیجه را واگذار کرد.

همچنین برابر وولوس، پاناتینایکوس، پانایتولیکوس و آریس این تیم در نیمه اول به گل نرسید و تنها دو پیروزی از این چهار مسابقه کسب کرد.