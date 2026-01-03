طارمی گزینه اصلی المپیاکوس برای حضور در سوپرجام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال المپیاکوس و اوفی در سوپرجام یونان امروز شنبه ۱۳ دی و از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار می‌گیرند. سایت «sportdog» یونان در این رابطه نوشت: روز شنبه (۳ ژانویه)، «سرخ‌پوشان» در ورزشگاه پانکریتیو به مصاف اوفی می‌روند تا فینال سوپرجام را برگزار کنند؛ دیداری که با توجه به اتفاقاتی که در روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ رخ داد، اهمیت ویژه‌ای برای تیم خوزه لوئیس مندلیبار پیدا کرده است.

دلیل این موضوع کاملاً روشن است المپیاکوس سال ۲۰۲۵ را با دو لغزش به پایان رساند؛ لغزش‌هایی که باعث از دست رفتن صدر جدول شد. پیام سرمربی باسکی به رختکن صریح و بدون ابهام بود: «دیگر جایی برای اشتباه وجود ندارد.» سوپرجام عنوانی است که باید به هر قیمتی به دست بیاید؛ نه فقط برای کسب جام، بلکه برای بازگشت روحیه و تغییر فضای روانی تیم.

دوراهی بزرگ در نوک حمله

مهم‌ترین علامت سوال مندلیبار در خط حمله و پست مهاجم نوک است. در دیدار قبلی مقابل کیفیسا، نخستین بازی بدون الکعبی، سرمربی باسکی تصمیمی گرفت که روی کاغذ منطقی به نظر می‌رسید اما در زمین جواب نداد؛ استفاده هم‌زمان از طارمی و یارمچوک. این ترکیب نه در پرسینگ، نه در فاصله خطوط و نه در تصمیم‌گیری‌ها در یک‌سوم پایانی زمین عملکرد مطلوبی نداشت.

به همین دلیل، تکرار این زوج در بازی مقابل اوفی بسیار بعید به نظر می‌رسد و حالا توجه‌ها به این موضوع معطوف شده که چه کسی پیراهن شماره «۹» را در فینال بر تن خواهد کرد.

با توجه به نمایش روزهای اخیر، مهدی طارمی گزینه اصلی برای حضور در ترکیب ابتدایی است. مهاجم ایرانی در شرایط بهتری قرار دارد و به نظر می‌رسد نسبت به مهاجم اوکراینی شانس بیشتری برای شروع بازی فینال داشته باشد.

در مقابل یارمچوک در دیدار برابر کیفیسا بیش از حد انتظار دچار استرس بود تصمیم‌های عجولانه گرفت، در لحظات حساس انتخاب‌هایی انجام داد که چندان تیم‌محور نبود و آن شفافیت و آرامشی را که المپیاکوس در بازی‌های حساس و کم‌اشتباه به آن نیاز دارد، نشان نداد.

البته این موضوع به معنای زیر سوال رفتن کیفیت او نیست. یارمچوک مهاجمی است که توانایی تغییر روند بازی را دارد و پیش از این نیز قابلیت‌هایش را نشان داده است. اما در مقطع فعلی و با توجه به اهمیت فینال و حضور یک جام روی میز، مندلیبار به دنبال آماده‌ترین گزینه است؛ مهاجمی با عملکردی ساده، تصمیم‌های درست و کم‌خطا؛ و در این مقایسه، طارمی فعلاً یک گام جلوتر به نظر می‌رسد.

سوپرجام فقط یک جام نیست. برای المپیاکوس، این مسابقه نقطه‌ای است که باید واکنش واقعی تیم را نشان دهد. پس از لغزش‌هایی که منجر به سقوط از صدر جدول شد، تیم نیازمند ارسال پیامی واضح از بازگشت است. فینالی در زمینی بی‌طرف، مقابل تیمی با انگیزه و پرفشار، بهترین آزمون ممکن است تا مشخص شود آیا المپیاکوس می‌تواند همان پاسخی را بدهد که سرمربی‌اش انتظار دارد.