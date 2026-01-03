  1. ورزش
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

قهرمانی المپیاکوس در سوپرجام یونان با گلزنی طارمی

تیم فوتبال المپیاکوس موفق شد در سوپرجام یونان مقابل حریف خود به پیروزی برسد و عنوان قهرمانی را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال المپیاکوس و اواف‌ای سرته در سوپرجام یونان شامگاه شنبه ۱۳ دی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در وقت‌های قانونی ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا بازی به وقت‌های اضافه کشیده شود.

مهدی طارمی که از ابتدا در ترکیب تیمش بود در دقیقه ۹۵ و از روی نقطه پنالتی موفق شد گل اول بازی را به ثمر برساند. کالوگرپولوس و یوسف یازیچی به ترتیب در دقایق ۱۰۷ و ۱۱۳ گل‌های دیگر المپیاکوس را در این بازی به ثمر رساندند.

طارمی تا دقیقه ۱۰۵ در زمین بازی حضور داشت و این اولین جام او در فوتبال یونان بود.

