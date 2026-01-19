طارمی برای حضور در ناتینگهام فارست رقیب پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر بحث حضور مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس به لیگ جزیره و باشگاه ناتینگهام فارست انگلیس پررنگ شده است و حتی یک رسانه یونانی روز گذشته (یکشنبه ۲۸ دی) خبر داد که احتمالا بعد از دیدار اروپایی المپیاکوس تکلیف طارمی در این باشگاه مشخص خواهد شد.

در همین حال روزنامه نیویورک تایمز نوشت: طبق گزارش‌ها، توافق بر سر انتقال لوکا (مهاجم ۲۵ ساله) به باشگاه ناتینگهام فارست در آستانه نهایی شدن است و این انتقال به‌صورت قرضی همراه با بند خرید اختیاری انجام می شود بندی که مبلغ آن حدود ۴۰ میلیون یورو خواهد بود؛ رقمی که ناپولی پیش‌تر برای جذب او از اودینزه پرداخت کرده بود.

لوکا از ابتدای فصل جاری به صورت قرضی از اودینزه به ناپولی پیوسته و در این مدت در ۱۶ بازی سری A تنها یک گل به ثمر رسانده است.

ناتینگهام فارست در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی به دنبال جذب یک مهاجم بوده است. به‌ویژه پس از آنکه کریس وود، بهترین گلزن فصل گذشته این تیم، به دلیل مصدومیت زانو از میادین دور شده است. هفته گذشته نشریه «اتلتیک» گزارش داد که مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران، در صدر فهرست چهار نفره مهاجمان مورد نظر فارست قرار دارد و یورگن استراند لارسن از ولورهمپتون نیز یکی دیگر از گزینه‌هاست.

ناتینگهام فارست در حال حاضر با قرار گرفتن در رده هفدهم جدول لیگ برتر، تنها یک پله بالاتر از منطقه سقوط قرار دارد و تاکنون ۹ گل کمتر از لیدز یونایتد رده شانزدهمی به ثمر رسانده است. این باشگاه همچنین در ابتدای ماه جاری، آرنو کالیموئندو، مهاجم ۲۳ ساله و خرید ۲۶ میلیون پوندی از رن، را به صورت قرضی به آینتراخت فرانکفورت واگذار کرد؛ بازیکنی که در سه بازی نخست خود در بوندس‌لیگا موفق به ثبت یک گل و یک پاس گل شده است.

با این حال، جذب احتمالی لوکا تأثیری بر برنامه‌های ناتینگهام فارست برای جذب مهدی طارمی نخواهد داشت؛ بازیکنی که مسئولان باشگاه از نظر سبک بازی، شباهت‌هایی میان او و کریس وود قائل هستند.

لورنتسو لوکا تابستان گذشته به عنوان یکی از ۹ خرید جدید ناپولی و به صورت قرضی از اودینزه به این تیم پیوست. آنتونیو کونته سرمربی ناپولی، در ماه اکتبر در گفتگو با شبکه «اسکای» اعلام کرده بود که تعداد خریدهای تیمش بیش از حد بوده و برای رسیدن به هماهنگی فصل گذشته نیاز به زمان دارد.

ناپولی پس از ۲۱ هفته در جایگاه سوم جدول سری A قرار دارد، اما لوکا تنها در چهار بازی از این دیدارها در ترکیب اصلی به میدان رفته است.