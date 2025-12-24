  1. ورزش
۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۵

نقش پررنگ طارمی و الکعبی در گلزنی های المپیاکوس

دو مهاجم ایرانی و مراکشی تیم فوتبال المپیاکوس نقش پررنگی در گلزنی های این تیم در فصل جاری سوپر لیگ یونان داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در فصل جاری سوپر لیگ یونان مدعی قهرمانی است و شاگردان خوزه لوئیس مندلیبار در لیگ قهرمانان اروپا هم در تلاش برای صعود به مرحله پلی آف هستند. ایوب الکعبی و مهدی طارمی دو مهاجم سرخ و سفیدهای بندر پیرائوس توانسته اند در فصل جاری عملکرد خوبی را از خود به جای بگذارند.

سایت «gazzetta» یونان در رابطه با نقش این دو بازی در تیم المپیاکوس نوشت: تیم فوتبال المپیاکوس با پایان هفته پانزدهم رقابت‌های Stoiximan Super League ۱ با ۳۶ امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفت. شاگردان مندلیبار تاکنون ۳۱ گل به ثمر رسانده‌اند؛ آماری که حاصل ۲۷۰ ضربه نهایی در مجموع بوده است.

از این ۳۱ گل، ۱۹ گل توسط دو مهاجم نوک تیم به ثبت رسیده است. ایوب الکعبی، مهاجم مراکشی المپیاکوس، با ۱۲ گل در ۱۴ بازی و با (۴۹ ضربه نهایی) صدرنشین جدول گلزنان لیگ است. پس از او، مهدی طارمی مهاجم ایرانی با ۷ گل در ۱۰ بازی، سومین گلزن برتر لیگ محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه تفاوت دقایق بازی این دو مهاجم است؛ الکعبی تاکنون ۱۲۰۲ دقیقه در لیگ بازی کرده، در حالی که طارمی تنها ۵۱۲ دقیقه در زمین حضور داشته است. مهاجم ایرانی ۷ گل خود را با فقط ۱۵ ضربه نهایی به ثمر رسانده که آماری چشمگیر به حساب می‌آید.

در ادامه آمار گلزنان المپیاکوس، چیکینیو ۴ گل به ثمر رسانده، رتسوس و پودنسه هر کدام ۲ گل زده‌اند و اورتگا، ناسیمنتو، استرفِتسا و یازیجی نیز هر کدام یک بار موفق به گلزنی شده‌اند.

ژلسون مارتینز هنوز در لیگ موفق به گلزنی نشده (اگرچه در رقابت‌های اروپایی گل زده است) و یارمچوک نیز تاکنون در لیگ گل نزده است.

برترین گلزنان المپیاکوس در فصل جاری لیگ:

* الکعبی: ۱۲ گل در ۱۴ بازی
* طارمی: ۷ گل در ۱۰ بازی
* چیکینیو: ۴ گل در ۱۴ بازی
* رتسوس: ۲ گل در ۱۲ بازی
* پودنسه: ۲ گل در ۱۰ بازی

کد خبر 6700188
بهنام روان پاک

