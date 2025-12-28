علایق مهدی طارمی مشخص شد + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طارمی، مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس، تاکنون نمایش قابل توجهی از خود ارائه داده و توانسته رضایت هواداران و کادرفنی این باشگاه را جلب کند.
رسانه رسمی باشگاه المپیاکوس در ویدئویی از این بازیکن علایق او را پرسیده است.
* لقب شما چیست؟
شاهزاده ایرانی.
* الگوی شما کیست؟
رونالدو.
* گل زدن یا پاس گل دادن؟
گل زدن.
* گل دقیقه آخر یا هتتریک؟
اگر برد با هتتریک باشد، هتتریک اما فکر میکنم گل دقیقه آخ بهتر باشد.
* بازیگر محبوب شما؟
از سریال «بلکلیست».
جیمز اسپیدر.
* فیلم یا سریال مورد علاقه شما؟
«بلکلیست».
* آهنگ مورد علاقه شما؟
همه چیز گوش میکنم.
رپ و پاپ، ایرانی.
* غذای مورد علاقه شما؟
فعلاً، بعد از این ماه، غذای یونانی.
* ورزشکار محبوب شما؟
علی دایی، بازیکن فوتبال ایرانی.
* چطور در اوقات فراغت خود آرامش پیدا میکنید؟
کنار خانواده و دوستان بودن.
* اگر ابرقهرمان بودید، چه قدرتی میخواستید داشته باشید؟
توانایی صحبت با همه زبانها.
* به جز فوتبال، چه ورزشهای دیگری را تماشا میکنید؟
در واقع والیبال را دوست دارم. زیاد نگاه نمیکنم، اما والیبال را دوست دارم و بسکتبال را بیشتر تماشا میکنم.
* زمستان یا تابستان؟
زمستان.
* وقتی مشکل پیش آید از چه کسی کمک میگیری؟
خانوادهام.
* تاکنون کلمه یونانی یاد گرفتهاید؟
بله، در واقع بعضیها را میدانم.
نظر شما