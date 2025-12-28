  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

علایق مهدی طارمی مشخص شد + فیلم

علایق مهدی طارمی مشخص شد + فیلم

مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در گفتگو با رسانه این باشگاه به علایق خود اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طارمی، مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس، تاکنون نمایش قابل توجهی از خود ارائه داده و توانسته رضایت هواداران و کادرفنی این باشگاه را جلب کند.

رسانه رسمی باشگاه المپیاکوس در ویدئویی از این بازیکن علایق او را پرسیده است.

* لقب شما چیست؟
شاهزاده ایرانی.

* الگوی شما کیست؟
رونالدو.

* گل زدن یا پاس گل دادن؟
گل زدن.

* گل دقیقه آخر یا هت‌تریک؟
اگر برد با هت‌تریک باشد، هت‌تریک اما فکر می‌کنم گل دقیقه آخ بهتر باشد.

* بازیگر محبوب شما؟
از سریال «بلک‌لیست».
جیمز اسپیدر.

* فیلم یا سریال مورد علاقه شما؟
«بلک‌لیست».

* آهنگ مورد علاقه شما؟
همه چیز گوش می‌کنم.
رپ و پاپ، ایرانی.

* غذای مورد علاقه شما؟
فعلاً، بعد از این ماه، غذای یونانی.

* ورزشکار محبوب شما؟
علی دایی، بازیکن فوتبال ایرانی.

* چطور در اوقات فراغت خود آرامش پیدا می‌کنید؟
کنار خانواده و دوستان بودن.

* اگر ابرقهرمان بودید، چه قدرتی می‌خواستید داشته باشید؟
توانایی صحبت با همه زبان‌ها.

* به جز فوتبال، چه ورزش‌های دیگری را تماشا می‌کنید؟
در واقع والیبال را دوست دارم. زیاد نگاه نمی‌کنم، اما والیبال را دوست دارم و بسکتبال را بیشتر تماشا می‌کنم.

* زمستان یا تابستان؟
زمستان.

* وقتی مشکل پیش آید از چه کسی کمک می‌گیری؟
خانواده‌ام.

* تاکنون کلمه یونانی یاد گرفته‌اید؟
بله، در واقع بعضی‌ها را می‌دانم.

کد خبر 6704747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها