علایق مهدی طارمی مشخص شد + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طارمی، مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس، تاکنون نمایش قابل توجهی از خود ارائه داده و توانسته رضایت هواداران و کادرفنی این باشگاه را جلب کند.

رسانه رسمی باشگاه المپیاکوس در ویدئویی از این بازیکن علایق او را پرسیده است.

* لقب شما چیست؟

شاهزاده ایرانی.

* الگوی شما کیست؟

رونالدو.

* گل زدن یا پاس گل دادن؟

گل زدن.

* گل دقیقه آخر یا هت‌تریک؟

اگر برد با هت‌تریک باشد، هت‌تریک اما فکر می‌کنم گل دقیقه آخ بهتر باشد.

* بازیگر محبوب شما؟

از سریال «بلک‌لیست».

جیمز اسپیدر.

* فیلم یا سریال مورد علاقه شما؟

«بلک‌لیست».

* آهنگ مورد علاقه شما؟

همه چیز گوش می‌کنم.

رپ و پاپ، ایرانی.

* غذای مورد علاقه شما؟

فعلاً، بعد از این ماه، غذای یونانی.

* ورزشکار محبوب شما؟

علی دایی، بازیکن فوتبال ایرانی.

* چطور در اوقات فراغت خود آرامش پیدا می‌کنید؟

کنار خانواده و دوستان بودن.

* اگر ابرقهرمان بودید، چه قدرتی می‌خواستید داشته باشید؟

توانایی صحبت با همه زبان‌ها.

* به جز فوتبال، چه ورزش‌های دیگری را تماشا می‌کنید؟

در واقع والیبال را دوست دارم. زیاد نگاه نمی‌کنم، اما والیبال را دوست دارم و بسکتبال را بیشتر تماشا می‌کنم.

* زمستان یا تابستان؟

زمستان.

* وقتی مشکل پیش آید از چه کسی کمک می‌گیری؟

خانواده‌ام.

* تاکنون کلمه یونانی یاد گرفته‌اید؟

بله، در واقع بعضی‌ها را می‌دانم.