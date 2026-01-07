به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر مرادی اظهار کرد: در بررسی‌های میدانی، داخل برخی قایق‌ها پس از بارندگی، هزاران لارو پشه مشاهده شده است.

وی با تاکید بر اهمیت بهسازی محیط اظهار کرد: درصورت بی‌توجهی به کانون‌های پرخطر، طی چند روز آینده، لاروها به هزاران پشه بالغ تبدیل خواهند شد.

مدیر شبکه داشت و درمان شهرستان قشم از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده قایق‌های بلااستفاده، حتماً آن‌ها را وارونه کرده و از تجمع آب در آن‌ها جلوگیری کنند.

مرادی بیان کرد: این اقدام ساده می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از افزایش جمعیت پشه آئدس و کاهش خطر انتقال بیماری‌ها داشته باشد.

وی تأکید کرد: مشارکت مردمی، مؤثرترین راه کنترل این تهدید بهداشتی است و انتظار می‌رود همشهریان با احساس مسئولیت، در حفظ سلامت عمومی همکاری لازم را داشته باشند.