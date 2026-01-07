  1. جامعه
بررسی اعتبارات مسکن محرومان در کمیسیون عمران مجلس

با حضور رئیس کمیته امداد در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اعتبارات حوزه مسکن محرومان در بودجه ۱۴۰۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر، گفت: در جلسه امروز، اعتبارات عمرانی بودجه سال ۱۴۰۵ به‌ویژه در حوزه ساخت مسکن محرومان بررسی و پیشنهاداتی برای تقویت بنیه مالی این بخش ارائه شد.

عبدالجلال ای ری در تشریح نشست امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: جلسه امروز کمیسیون عمران به بررسی اعتبارات عمرانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اختصاص داشت که در همین راستا، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، معاونان وزارت راه و شهرسازی و همچنین مسئولان سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: در این نشست، گزارشی از وضعیت ساخت مسکن برای محرومان، میزان اعتبارات سال جاری و همچنین اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای سال آینده ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. البته واقعیت این است که اعتبارات در نظر گرفته شده، پاسخگوی همه نیازهای حوزه مسکن‌سازی برای اقشار محروم جامعه نیست.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امیدواریم با تلاش‌هایی که تاکنون صورت گرفته و همچنین اهتمام و پیگیری مسئولان مربوطه، گام‌های مؤثری در مسیر خانه‌دار شدن محرومان و مددجویان نهادهای حمایتی، به‌ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره)، برداشته شود.

وی تصریح کرد: در جریان این جلسه، پیشنهاداتی نیز برای تقویت بنیه مالی ساخت مسکن محرومان ارائه شد که مقرر شد این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه، به‌صورت دقیق‌تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

