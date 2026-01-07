بررسی اعتبارات مسکن محرومان در کمیسیون عمران مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور رئیس کمیته امداد در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اعتبارات مسکن محرومان در بودجه ۱۴۰۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر، گفت: در جلسه امروز، اعتبارات عمرانی بودجه سال ۱۴۰۵ به‌ویژه در حوزه ساخت مسکن محرومان بررسی و پیشنهاداتی برای تقویت بنیه مالی این بخش ارائه شد.

عبدالجلال ای ری در تشریح نشست امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: جلسه امروز کمیسیون عمران به بررسی اعتبارات عمرانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اختصاص داشت که در همین راستا، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، معاونان وزارت راه و شهرسازی و همچنین مسئولان سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: در این نشست، گزارشی از وضعیت ساخت مسکن برای محرومان، میزان اعتبارات سال جاری و همچنین اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای سال آینده ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. البته واقعیت این است که اعتبارات در نظر گرفته شده، پاسخگوی همه نیازهای حوزه مسکن‌سازی برای اقشار محروم جامعه نیست.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امیدواریم با تلاش‌هایی که تاکنون صورت گرفته و همچنین اهتمام و پیگیری مسئولان مربوطه، گام‌های مؤثری در مسیر خانه‌دار شدن محرومان و مددجویان نهادهای حمایتی، به‌ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره)، برداشته شود.

وی تصریح کرد: در جریان این جلسه، پیشنهاداتی نیز برای تقویت بنیه مالی ساخت مسکن محرومان ارائه شد که مقرر شد این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه، به‌صورت دقیق‌تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.