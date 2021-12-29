افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان در کمیسیون بودجه مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری با حضور در کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی به تشریح عملکرد کمیته امداد در خدمت‌رسانی به محرومان و نیازمندان پرداخت و افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ۶۷ درصدی مستمری مددجویان بودیم که کمک بزرگی به این خانواده‌های نیازمند انجام شد.



وی با بیان اینکه متاسفانه در اثر تورم و شرایط اقتصادی، این افزایش مستمری تا حدود زیادی خنثی شده است، ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد ۲۰ درصدی مستمری برای مددجویان کمیته امداد آورده شده که رقم بسیار ناچیزی است و گرهی از مشکلات این اقشار محروم باز نمی‌کند.



رئیس کمیته امداد خواستار افزایش حداقل ۴۰ درصدی مستمری مددجویان برای سال آینده شد و اظهار کرد: براساس قانون، مستمری پرداختی به مددجویان باید معادل ۲۰ درصد حداقل حقوق مصوب وزارت کار باشد که حتی در صورت تصویب افزایش ۴۰ درصدی هنوز با این رقم فاصله دارد.



بختیاری گفت: از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم با این افزایش مستمری برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی موافقت کنند و شاهد اصلاح آن در بودجه ۱۴۰۱ باشیم.



رئیس کمیته امداد با اشاره به کاهش اعتبارات حمایتی این نهاد در بودجه سال آینده، خاطرنشان کرد: سرانه فرانشیز درمان، سرانه کمک هزینه تحصیلی دانشجویان، ودیعه مسکن و سوء تغذیه کودکان زیر ۶ سال باید افزایش یابد.



وی با تاکید بر اینکه براساس تصمیم شورای عالی اشتغال، کمیته امداد مکلف به ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی برای خانواده‌های دهک‌های یک تا پنج جامعه در سال آینده شده است، افزود: به این منظور اعتباری معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات شبکه بانکی مورد نیاز است.



بختیاری با بیان اینکه اعتبارات حوزه مسکن کمیته امداد در قالب اعتبارات صندوق مسکن دیده شده است، اضافه کرد: برای ساخت ۳۶۰ هزار واحد مسکن ویژه مددجویان در چهار سال آینده، نیازمند نگاه دقیق بودجه‌ای و حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم.



به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، در پایان این جلسه نمایندگان عضو کمیسیون بودجه، با پیشنهاد کمیته امداد مبنی بر افزایش حداقل ۴۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.