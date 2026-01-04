به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روزهای دوشنبه و سه شنبه (۱۵ و ۱۶ دی ماه) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش بررسی بودجه عمرانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با حضور سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی شرکت بازآفرینی شهری- معاونت مسکن و ساختمان و کمیته امداد امام خمینی (ره) دستور کار روز دوشنبه کمیسیون عمران است.

همچنین بررسی مصوبات سفر کمیسیون عمران به شهرستان الیگودرز با حضور استانداران خوزستان، اصفهان و لرستان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و نیز ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده ۶ قانون هواپیمایی کشور و نیز بررسی بودجه عمرانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از جمله دستور کارهای روز سه شنبه کمیسیون عمران مجلس است.

لازم به ذکر است که کمیته حمل و نقل هوایی نیز با هدف بررسی نحوه اجرای ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تأمین مالی خرید ناوگان هوایی روز دوشنبه تشکیل جلسه می‌دهد.