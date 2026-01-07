  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

تخصیص حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار به حوزه آموزش کیش در یک‌سال گذشته

بندرعباس-مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار و آینده‌سازی جزیره، از تخصیص حدود هزار میلیارد ریال اعتبار به حوزه آموزش در یک‌سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کبیری با حضور در دبیرستان دوره اول پسرانه توحید، از بخش‌های مختلف آموزشی، کلاس‌ها و امکانات این مدرسه بازدید کرد و در گفت‌وگو با دانش‌آموزان، معلمان و مسئولان مدرسه، از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و نیازهای مجموعه آموزشی قرار گرفت.

در جریان این بازدید که به همراه محمدحسین حسنی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی انجام شد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در مسیر پیشرفت جزیره، بر نقش کلیدی آموزش و پرورش در تحقق توسعه پایدار کیش تأکید کرد و گفت: نگاه سازمان، نگاهی زیرساختی و بلندمدت به حوزه آموزش است و تلاش کرده‌ایم در کنار ارتقای فضاهای آموزشی، از معلمان و فرهنگیان نیز به‌صورت هدفمند حمایت کنیم.

محمد کبیری با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش اظهار داشت: برنامه‌های اولویت‌دار ما، توسعه فضاهای آموزشی و حمایت از عزیزانی است که در این حوزه نقش‌آفرینی می‌کنند. در یک سال اخیر، مجموعاً حدود هزار میلیارد ریال در قالب تجهیزات، تسهیلات و بسته‌های معیشتی و رفاهی به مدارس و معلمان اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه نیازهای حوزه آموزش فراتر از اقدامات انجام‌شده است افزود: بیش از ۳۵ قلم کالا در بخش‌های مختلف آموزشی و اقلام مورد نیاز مدارس، از جمله تجهیزات سیستم‌های سرمایشی و هوشمندسازی مدارس، به مدارس دولتی جزیره کیش تحویل شده و این روند حمایتی ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به زمان‌بندی ارائه این حمایت‌ها تصریح کرد: طی سه مرحله این بسته‌ها به مدارس ارائه شده و مرحله بعدی نیز تا پیش از پایان سال به مدارس تحویل خواهد شد.

کبیری همچنین از برنامه‌های آتی سازمان برای حمایت بیشتر از فرهنگیان خبر داد و گفت: برای سال آینده نیز در نظر داریم بسته‌های رفاهی ویژه‌ای برای معلمان عزیز پیش‌بینی کنیم. تاکنون در حوزه تأمین مسکن معلمان، مذاکرات خوبی با وزارت آموزش و پرورش و دفتر ریاست جمهوری انجام شده و امیدواریم این مسیر حمایتی در کیش با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای رضایتمندی معلمان و دانش‌آموزان در جزیره کیش طی سال آینده شتاب بیشتری بگیرد.

گفتنی است این بازدید در چارچوب نظارت‌های میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای رصد مستقیم وضعیت مدارس و ارتقای کیفیت آموزش در جزیره صورت گرفت.

