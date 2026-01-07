به گزارش خبرنگار مهر، محمد عصارزادگان بنیان‌گذار و مدیرعامل کارخانه آرد جرعه و مالک یکی از بزرگ‌ترین سیلوهای ذخیره گندم بخش خصوصی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه از تعطیلی ۱۳ ساله سیلوی ۱۰۰ هزار تنی خود انتقاد کرد و آن را ناشی از نبود امنیت سرمایه‌گذاری و کم‌لطفی مسئولان دانست.

عصارزادگان که بیش از پنج دهه در صنعت آرد و ذخیره‌سازی غلات فعالیت دارد، اظهار کرد: داستان ما از سال ۱۳۵۸ آغاز شد؛ زمانی که بسیاری از کارخانه‌ها مصادره می‌شدند، ما با عشق به کشور و مردم شروع به ساخت این مجموعه کردیم. این عشق باعث شد ظرفیت تولیدمان از ۱۰ تن به صدها تن برسد و در نهایت بزرگ‌ترین سیلوی خصوصی استان اصفهان را در مدت تنها ۱۶ ماه بسازیم.

وی با اشاره به الزامات پدافند غیرعامل تأکید کرد: دولت اعلام کرده هر استان باید ذخیره استراتژیک ۶ ماهه مواد اساسی داشته باشد. مصرف ماهانه اصفهان حدود ۵۰ هزار تن است، یعنی نیاز به ۳۰۰ هزار تن ذخیره داریم اما ظرفیت فعلی استان بسیار کمتر از این مقدار است درحالی که سیلوی ما می‌توانست بخش عمده این کمبود را جبران کند.

مدیرعامل آرد جرعه با انتقاد از جلسات بی‌نتیجه متعدد با وزرا، استانداران و مسئولان ستاد تسهیل، گفت: بارها پیشنهاد تهاتر، خرید یا بهره‌برداری مشترک داده‌ام اما پس از ماه‌ها پیگیری و بیش از ۱۶۰ تماس تلفنی، به بهانه‌هایی مانند ترافیک یا نزدیکی به بیمارستان برخورد کرده‌ام.

عصارزادگان افزود: من برای پول کار نکردم؛ برای عشق به مردم و کشور کار کردم. اولین کسی بودم که پس از انقلاب، چهار سال متوالی رتبه برتر حمایت از تولید و مصرف‌کننده را در میان ۳۵۱ کارخانه آرد کشور کسب کردم.

به گزارش مهر، کارخانه آرد جرعه که سال ۱۳۹۳ ورشکسته اعلام شده بود، در سال ۱۴۰۱ دوباره به چرخه تولید بازگشت و به لحاظ زیست محیطی نیز مشکلی ندارد.

این فعال اقتصادی با ابراز نگرانی از پیامدهای این وضعیت اظهار کرد: اگر چنین رفتارهایی ادامه یابد، هیچ سرمایه‌گذاری در کشور انجام نخواهد شد. من نه وام می‌خواهم و نه پول؛ فقط می‌خواهم این ظرفیت عظیم در خدمت امنیت غذایی کشور قرار گیرد.

در ادامه این نشست، میثم عصارزادگان فرزند محمد عصارزادگان و مدیر فعلی مجموعه نیز به تشریح ابعاد دیگر ماجرا پرداخت و تأکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش مفصلی تهیه کرده که نشان می‌دهد چگونه در دولت‌های مختلف، دستور رئیس‌جمهور یا معاون اول برای حل مسئله صادر شده اما به موازات آن تلاش‌هایی برای حل نشدن موضوع صورت گرفته است.

میثم عصارزادگان افزود: یکی از دلایل اصلی، جابه‌جایی افراد در پست‌های کلیدی و عدم نشستن صاحبان اصلی در جایگاه درست است.

وی به گزارش جامع پدافند غیرعامل استان در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: ۱۰ تا ۲۰ دستگاه تخصصی از جمله دانشگاه، بهداشت، امنیت و استانداری بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این سیلو استانداردهای کامل و منحصربه‌فردی دارد که در کشور مشابه آن وجود ندارد. پیشنهاد صریح آن‌ها این بود که این ظرفیت ۱۰-۱۵ ساله بلااستفاده در اختیار دولت قرار گیرد یا تهاتر شود.

وی تأکید کرد: آنچه مشخص است این است که پس از سال‌ها پیگیری، هیچ حمایت عملی صورت نگرفته و این ظرفیت عظیم همچنان خاک می‌خورد.

به گزارش مهر، خبرنگاران و اصحاب رسانه اصفهان از کارخانه آرد جرعه و مجموعه سیلوها بازدید کردند. این مجموعه شامل ۱۲ سیلوی مدرن و تمام خودکار با ظرفیت کلی ۱۰۰ هزار تن است که مجهز به پیشرفته‌ترین سیستم‌های ذخیره‌سازی، نمونه‌برداری خودکار و کنترل دما است.

در اتفاقی مثبت، امروز پس از ۱۳ سال اولین محموله جو به حجم قابل توجهی در سیلوها تخلیه شد. بر اساس ابلاغیه‌ای که از یکشنبه هفته جاری صادر شده و امروز به کارخانه جرعه رسیده، قرار است در مجموع بالغ بر سه هزار تن جو و ذرت (نهاده دامی) در اختیار این سیلوها قرار گیرد. این گام اولیه می‌تواند نویدبخش بهره‌برداری بیشتر از این ظرفیت استراتژیک در آینده باشد.