به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه شهرستان قائمشهر با تاکید بر اهمیت نان به‌عنوان کالای اساسی، خواستار نظارت مستمر بر نانوایی‌ها و مدیریت عادلانه توزیع آرد شد تا کیفیت عرضه نان ارتقا یافته و حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.

دبیر کارگروه گندم، آرد و نان استان در این نشست با اشاره به نقش حیاتی نان در امنیت غذایی، بر نظارت ویژه بر نانوایی‌های نوع ۶ و دقت در فرآیند تولید و عرضه نان تاکید کرد و گفت: توزیع آرد باید دقیق و متناسب با نیاز واقعی نانوایی‌ها و جمعیت باشد تا از بروز کمبود یا اختلال در چرخه تأمین نان جلوگیری شود.

وی همچنین بر اجرای مصوبات کارگروه استان و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: تعامل میان دستگاه‌ها می‌تواند فرآیند تولید و عرضه نان را در شهرستان بهبود بخشد

ابوذر قربانی فرماندار شهرستان قائمشهر نیز در این جلسه با تأکید بر پیگیری مصوبات و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی بر اهمیت نظارت و هماهنگی بین نهادهای مرتبط تأکید کرد.

در پایان جلسه، اعضای کارگروه گزارش‌هایی از وضعیت نانوایی‌ها و توزیع آرد ارائه کردند و راهکارهایی برای افزایش رضایتمندی شهروندان و تقویت نظارت میدانی مطرح شد و بر استمرار برگزاری جلسات منظم کارگروه آرد و نان تأکید شد.