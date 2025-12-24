  1. استانها
  2. مازندران
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

توزیع آرد در مازندران باید متناسب با نیاز واقعی نانوایی‌ها باشد

قائمشهر- سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: توزیع آرد باید دقیق و متناسب با نیاز واقعی نانوایی‌ها و جمعیت باشد تا از بروز کمبود یا اختلال در چرخه تأمین نان جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه شهرستان قائمشهر با تاکید بر اهمیت نان به‌عنوان کالای اساسی، خواستار نظارت مستمر بر نانوایی‌ها و مدیریت عادلانه توزیع آرد شد تا کیفیت عرضه نان ارتقا یافته و حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.

دبیر کارگروه گندم، آرد و نان استان در این نشست با اشاره به نقش حیاتی نان در امنیت غذایی، بر نظارت ویژه بر نانوایی‌های نوع ۶ و دقت در فرآیند تولید و عرضه نان تاکید کرد و گفت: توزیع آرد باید دقیق و متناسب با نیاز واقعی نانوایی‌ها و جمعیت باشد تا از بروز کمبود یا اختلال در چرخه تأمین نان جلوگیری شود.

وی همچنین بر اجرای مصوبات کارگروه استان و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: تعامل میان دستگاه‌ها می‌تواند فرآیند تولید و عرضه نان را در شهرستان بهبود بخشد

ابوذر قربانی فرماندار شهرستان قائمشهر نیز در این جلسه با تأکید بر پیگیری مصوبات و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی بر اهمیت نظارت و هماهنگی بین نهادهای مرتبط تأکید کرد.

در پایان جلسه، اعضای کارگروه گزارش‌هایی از وضعیت نانوایی‌ها و توزیع آرد ارائه کردند و راهکارهایی برای افزایش رضایتمندی شهروندان و تقویت نظارت میدانی مطرح شد و بر استمرار برگزاری جلسات منظم کارگروه آرد و نان تأکید شد.

