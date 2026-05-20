دستگیری ۱۱۰ معتاد متجاهر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر گفت: در ادامه اجرای طرح های ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی، طرح ضربتی آرامش در شهر با هدف جمع آوری معتادان پرخطر بمدت ۲۴ ساعت در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ضربتی که در مناطق و محلات مختلف و جرم خیز استان بویژه شهرستان بندرعباس اجرا شد، مجموعاً تعداد ۲۲ خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر و ۱۱۰ معتاد متجاهر، بلامکان و کارتن خواب که موجب سلب آسایش عموم و گاها مرتکب سرقت می شدند، دستگیر و متهمان با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی و معتادان جهت بهبود وضعیت و همچنین ترک اعتیاد به مرکز بازپروری و کمپ منتقل شدند.

جانشین انتظامی هرمزگان با اشاره به اینکه اجرای این طرح مورد استقبال و رضایت شهروندان قرار گرفته و مراتب تقدیر آنان از پلیس را به همراه داشت با هدف برخورد مقتدرانه با توزیع کنندگان و افرادی که اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر می کنند از عموم مردم فهیم و قدرشناس استان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک از طریق تماس با مرکز فوریتهای ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به پاکسازی محل و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام گردد.